Pazdan savaşı

Yeni Malatyaspor ile Akhisarspor transferde karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısını 3'üncü sırada bitiren sarı-kırmızılılar, kötü bir grafik çizen Ege ekibiyle Michal Pazdan transferinde yarış halinde. Daha önce Yeni Malatya'nın prensipte anlaştığı Legia Varşova'da forma giyen 30 yaşındaki Polonyalı milli stoper için Akhisarspor'un da devreye girdiği bildirildi. Ege ekibinin Pazdan için Polonya ekibine resmi teklifte bulunduğu belirtildi. Bu gelişmeler üzerine iki takım arasında iplerin gerildiği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Pazdan'ın Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı bildirilirken, gelen diğer teklifleri de bekleyerek son kararını vereceği ifade edildi. 2015 yılından beri Varşova forması giyen tecrübeli savunmacı bu sezon ligde 7 karşılaşmada forma giydi.



MUĞDAT İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Öte yandan yeşil- siyahlıların, sezon başında Galatasaray'a giden eski yıldızı Muğdat Çelik'i sezon sonuna kadar kiralamak için masaya oturmaya hazırlandığı kaydedildi. Bu sezon sarı- kırmızılılarda 6 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Muğdat toplam 387 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı.