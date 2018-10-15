Bulut takımdan memnun – Fotomaç – 15 Ekim 2018
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    takımdan memnun

    Bulut takımdan memnun
    'da kamptaki Y.Malatya, hazırlık maçında 'la 1-1 berabere kalırken, Erol takımı beğendi. Bulut, "Takımın son durumunu iyi gördüm. İnşallah Ankaragücü'nü yenerek yukarılara tırmanışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
    1. 15.10.2018
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