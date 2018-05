Adil Gevrek’ten Galatasaray’a gözdağı

Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda çok iyi maçlar çıkardığını belirten Gevrek, buna rağmen İstanbul 'dan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini dile getirdi.Galatasaray karşılaşmasında sahada iyi bir mücadele sergileyip puanlar almak istediklerini açıklayan Adil Gevrek, "Bizim için bu sene çok önemliydi. Önemli olan ligde kalmaktı ve kaldık. Ama bir de hedefimiz var. Hedefimiz 44 puan. Şu an 40 puandayız. İki maçımız var. İnşallah bu iki maçı da kazanır ligi öyle bitiririz. Tabii yarınki Galatasaray maçı bizim için önemli. Galatasaray sahasında bugüne kadar yenilmedi ve içeride gerçekten çok güzel oynuyor. Ama biz de iyi takımız. Dışarıda da iyi oynuyoruz. Bu maça da en güzel şekilde hazırlandık. Hedefimize ulaşmak için buradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Süper Lig'in kalitesinin arttığını ve artık her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Gevrek, "Süper Lig'de ilk senemiz kolay değildi. Biz 2. Lig'den 1. Lig'e daha sonra da Süper Lig'e çıktık. Her ligin kendine göre bir zorluğu var. Süper Lig'de çok kaliteli takımlar var. Bu sene de zor bir lig oldu. Alttaki takımlar üsttekileri yendi. Bu anlamda da herkes herkesi yenebilir durumda. Artık büyük takım veya küçük takım fark etmiyor. Tabii son zamanlarda herkes iyi futbol oynamak yerine sonuca odaklı. Bizim için de önemli olan ligde kalmaktı. Çok şükür hedefimize ulaştık. Ama kendi plakamız olan 44 puana ulaşmak istiyoruz. Çok şükür iyi çalışıyoruz ve diri bir takımımız var" diye konuştu.Teknik Direktör Erol Bulut ile sözleşmelerinin devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir problem yaşamadıklarını söyleyen E.Y. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, "Bizim hocayla sözleşmemiz devam ediyor. 2 yıllık sözleşmemiz var. Şu an iki maçımız var. Sonra oturup önümüzdeki senenin yapılandırması ile ilgili konuşacağız. Hocamızla beraber değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.Önümüzdeki senenin transfer politikası hakkında da konuşan Gevrek, şunları söyledi:"Çok transfer yapmak istemiyoruz. İyi bir takımımız var. Ama tabii yeni bir planlamamız da olacak. Gelecek ve gideceklerle ilgili kararı önümüzdeki günlerde oturup hocamız ve transfer komitemizle vereceğiz. Ama tabii ki belli bölgelere transferler olacak. Bunlarla beraber gidecekler de olacak."