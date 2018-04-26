Yeni Malatyaspor kritik virajda – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    kritik virajda

    Yeni Malatyaspor kritik virajda

    Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, 'in 31. haftasında konuk edecekleri maçından galip gelerek, Süper Lig'de kalıcı olma hedeflerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

    Gündüz, yaptığı açıklamada, zorlu bir ligi geride bırakmak üzere olduklarını anımsattı. Ligin sürpriz takımları arasında yer aldıklarını ve kimsenin kendilerinden bu performansı beklemediğini anlatan Gündüz, birlik ve beraberlik içerisinde bulundukları yere geldiklerini ifade etti.

    Gündüz, puan cetvelinin her yerinin ateş hattı olduğunu belirterek, "Takımların puanları birbirine yakın. Biz de iyi puan topladık ancak bu yeterli değil. Önümüzde gerçekten zorlu bir karşılaşma var. Mağlup olmamız durumunda rakip bizi geçecek. Teknik heyetimize, futbolcularımıza sonsuz güveniyoruz. Bu kritik virajı geçerek, 'de kalıcı olma hedefimize daha da yaklaşacağız." diye konuştu.

    Takımdaki tüm oyuncuların performansının ortada olduğunu kaydeden Gündüz, bulundukları yere ellerindeki futbolcular sayesinde geldiklerine dikkati çekti.

    Gündüz, herkesin galibiyete odaklandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "İnşallah kendi evimiz ve seyircimiz önünde güzel bir skor alarak daha da rahatlayacağız. Biz lige çıktığımız ilk andan itibaren burada kalıcı olma hedefimizi hep söyledik. Bu maçı alırsak hedefimize çok yaklaşacağız. Karşılaşmanın bir önemi de biz iki hafta taraftarlarımızdan ayrı kalacağız. En çok galibiyeti hak eden de onlar. Allah'ın izniyle hem kentimizi hem taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Ben herkesi bu önemli maçta tribünlere davet ediyorum. Her koşulda bizi destekleyen taraftarlarımız bu maçta da bizi yalnız bırakmayacaklardır."

    YENİ MALATYASPOR, 38 PUANLA 10. SIRADA
    Evkur , ligin bitimine 4 hafta kala 38 puanla 10. sırada yer alıyor.

    Bursaspor, 36 puanla 11. sırada, bu haftaki rakibi ise 35 puanla 12. sırada bulunuyor.

    Puan cetvelinin 13. sırasında ise yine 35 puanla Antalyaspor yer alırken, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor 32'şer puanla ligden düşmeme yarışı veriyor.

    Gençlerbirliği de topladığı 30 puanla kümede kalma mücadelesini 17. sırada verirken, 1. Lig'e düşen Kardemir Karabükspor 12 puanla son sırada yer alıyor.

    1. 26.4.2018 12:00
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