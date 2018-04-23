Pereira büyüklere atıyor – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    büyüklere atıyor

    Pereira büyüklere atıyor
    Malatyaspor'un golünü kaydeden Mickael bu sezon ligde 4. golünü atarken burların ikisini büyük takımlara karşı buldu. Dahaönce ve karşılaşmalarında skoru değiştiren Fransız futbolcu, diğer sayısını da 2-1 kazandıkları G.Saray'a karşı atmıştı.
    1. 23.4.2018
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