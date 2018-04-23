Konsantrasyon İtirafı – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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HEPSİ
    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Konsantrasyon İtirafı

    Konsantrasyon İtirafı
    Y.Malatya'nın Faslı sağ beki , son iki haftada konsantrasyon problemi yaşadıklarını itiraf etti. Chebake, ", ilk yarı çok iyi başladı. Biz de golden sonra iyi döndük. Yıldızlara karşı oynayınca fark yaratıyorlar, bugün de öyle oldu. Son maçlarda son dakikalarda puan kaybettik. Geçen hafta Alanya, bu hafta Beşiktaş... Bundan sonra iyi konsantre olmamız lazım" dedi.
    1. 23.4.2018
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