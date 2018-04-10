Yeni Malatyaspor - A.Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    - A.Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

    Yeni Malatyaspor - A.Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

    Evkur ’da ligin 28. haftasında ’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.

    Geçen hafta M.Başakşehir karşısında aldığı yenilgi nedeniyle alt sıralarla puan farkını açma fırsatını kullanamayan temsilcisinde A.Alanyaspor maçına büyük önem veriliyor.

    Düşmeme mücadelesi veren rakibini yenerek rahatlamak isteyen sarı-kırmızılılarda yine en büyük koz olarak taraftar görülüyor.
    Müsabakanın bilet fiyatları belirlenerek bugün sabah itibariyle satışa sunuldu.

    Buna göre müsabaka biletleri Batı Alt 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 10, Doğu Üst 7,5, Güney Alt 7,5, Güney Üst 5, Kuzey Alt 7,5, Kuzey Üst 5, misafir 6,5 TL fiyatı ile satılıyor.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:29
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