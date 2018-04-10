Yeni Malatyaspor - A.Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
Evkur Yeni Malatyaspor’da ligin 28. haftasında Malatya’da oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
Düşmeme mücadelesi veren rakibini yenerek rahatlamak isteyen sarı-kırmızılılarda yine en büyük koz olarak taraftar görülüyor.
Müsabakanın bilet fiyatları belirlenerek bugün sabah itibariyle satışa sunuldu.
Buna göre müsabaka biletleri Batı Alt 50, Batı Üst 30, Doğu Alt 10, Doğu Üst 7,5, Güney Alt 7,5, Güney Üst 5, Kuzey Alt 7,5, Kuzey Üst 5, misafir 6,5 TL fiyatı ile satılıyor.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 14:29
-
Yine de başlamam!
Toplam 2
Yorum
alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
-
Gol patlaması
Toplam 2
Yorum
aslan beşiktaş ve akhisar maçlarında fb defansif oynadı gel at dedi golleri yedi.gitti 6 puan atak oynasaydı 6 puanı daha olacaktı.fiyasko
-
Cevad Prekazi'den Belhanda'ya ağır eleştiri!
Toplam 1
Yorum
N0_Name Ben de Emre'yi severim fakat Emre de çok çalışmadı Gs'de oynamak için yoksa şimdi bu takımda Belhanda'nın yerine oynayabilirdi.
Yeni Malatyaspor - A.Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.