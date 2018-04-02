Teknik Direktör Erol Bulut’a yeni teklif – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’a yeni teklif

    Teknik Direktör Erol Bulut’a yeni teklif

    Evkur yönetimi ’a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon başında ’dan görevi devraldıktan sonra takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla dikkatleri çeken genç teknik adam Erol Bulut ile uzun vadeli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.

    2019'a kadar sözleşmesi bulunan Bulut ile gelecek planlaması doğrultusunda en az 3 yılık bir sözleşme teklif edeceği belirtilen yönetimin, başarılı hocaya hedefi de sunacağı ifade edildi.

    Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Erol Bulut ile 1 yıl daha sözleşmemiz var. Kendisinden çok memnunuz. İnşallah uzun bir birlikteliğimiz olur" açıklamasından sonra harekete geçildiği ve bu düşüncenin ile de paylaşıldığı öğrenildi.

    Gerek sistem bilgisi ve oynattığı oyun, gerekse de kişiliğiyle kısa sürede kendisini kanıtlayan Erol Bulut'un sunulan teklife ne yönde cevap vereceği merak edilirken, tarafların önümüzdeki günlerde İstanbul'da bir araya geleceği ifade ediliyor.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:27
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