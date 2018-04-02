Teknik Direktör Erol Bulut’a yeni teklif
Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi Teknik Direktör Erol Bulut’a en az 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin, sezon başında Ertuğrul Sağlam’dan görevi devraldıktan sonra takıma oynattığı futbol ve aldırdığı sonuçlarla dikkatleri çeken genç teknik adam Erol Bulut ile uzun vadeli yeni bir sözleşme yapmayı planladığı belirtildi.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Erol Bulut ile 1 yıl daha sözleşmemiz var. Kendisinden çok memnunuz. İnşallah uzun bir birlikteliğimiz olur" açıklamasından sonra harekete geçildiği ve bu düşüncenin Teknik Direktör Erol Bulut ile de paylaşıldığı öğrenildi.
Gerek sistem bilgisi ve oynattığı oyun, gerekse de kişiliğiyle kısa sürede kendisini kanıtlayan Erol Bulut'un sunulan teklife ne yönde cevap vereceği merak edilirken, tarafların önümüzdeki günlerde İstanbul'da bir araya geleceği ifade ediliyor.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:27
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F.Bahçe'den tarihi karar!
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Yorum
Adalet Prim diyorsunuz lakin borçlar yükseliyor. Sonu felaket
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
wolverine82 15 milyon ve yukarısı bi rakam veriyorlarsa hiç düşünülmemelidir.yerine eğer ki satarlar yusuf yazıcı süper olur
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
beterali bedavamı oynuyor gönderin daha profosyonel oyuncu alın yıllardır @ nın üzerine çıkamadı tembel teneke ozi
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