Malatya çok keyifli – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    çok keyifli

    Malatya çok keyifli

    'ni 4-1 yenen 'da yüzler gülüyor...

    'ni 4-1 yenen 'da yüzler gülüyor... Basın Sözcüsü Erdal Gündüz "Lige yeni yükselmiş bir takım olarak başarılı sezon geçiriyoruz. Hedefimiz en az 40 puan toplamak" dedi. Haftayı 2 golle kapatan Gilberto'nun gelecek yıl da formalarını giyeceğini söyledi.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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