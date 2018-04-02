Celtic taraftarından Filistin'e destek
İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'te taraftarlar, İsrail'in 17 Filistinli sivili öldürmesi üzerine bugün oynanan Ross County maçında tribünlerde Filistin bayrakları açtı. İsrail'i Filistin bayraklarıyla protesto eden İskoç taraftarlar Müslümanların takdirini kazandı.
İskoçya Ligi'nde oynanan Celtic-Ross County maçında ev sahibi takımın taraftarları Filistin bayrakları açtı. İsrail'in 17 sivili şehit etmesine kayıtsız kalmayan İskoç taraftarlar, Filistin lehine sloganlar attı.
Celticlilerin bu hamlesi Müslümanların takdirini kazanırken Türkiye'deki futbolseverler de İskoç ekibinin sosyal medya hesabına 'teşekkür' mesajları attı.
ABD'nin 'Kudüs' kararına da tepki göstermişlerdi
Celtic taraftarı, 10 Aralık 2017'de oynanan Hibernian maçı öncesinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in başkenti Kudüs'tür" söylemini açtıkları pankartlarla protesto etmiş ve "Kudüs Filistin'indir" sloganları atmıştı.
Celtic taraftarının Filistin'e destek vermesinin nedenini yeşil beyazlı taraftarlardan McDade şöyle anlatmıştı;
Celtic taraftarları tarihleri boyunca tiranlığa ve baskıya karşı durmuştur. Glasgow'un doğusunda fakir göçmenler tarafından kurulan bir kulübüz. Özellikle 60'larda İrlanda'ya benzer sorunlar yaşanan Güney Afrika ve Filistin'e karşı kulüpte ve taraftarda aidiyet ve duyarlılık oluştu.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:37
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Negredo'nun şampiyonluğa inancı tam
Toplam 6
Yorum
07KARTAL NEGREDO, İYİSİN HOŞSUN AMA BOŞSUN.
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 21
Yorum
POYRAZ Aziz sen yaşlanmış bedavadan para alan Futbolcu lar almaya alışıksın bana hiç süpriz olmadı.Mayıs da senin işini Ali Koç bitirir inşallah.
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Erman Toroğlu: Bu adam hasta!
Toplam 3
Yorum
mesela Beşiktaşlı futbolcu yapsa elinde sopayla aslan kesilirsin.
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