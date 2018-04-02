Celtic taraftarından Filistin'e destek – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Celtic taraftarından 'e destek

    Celtic taraftarından <a href="/index/filistin?id=bebd6f64-915b-4913-a842-f0aadae5efc2" class="" rel="tag">Filistin</a>'e destek

    İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'te taraftarlar, 'in 17 Filistinli sivili öldürmesi üzerine bugün oynanan Ross County maçında tribünlerde bayrakları açtı. 'i bayraklarıyla eden İskoç taraftarlar Müslümanların takdirini kazandı.

    İskoçya Ligi'nde oynanan Celtic-Ross County maçında ev sahibi takımın taraftarları bayrakları açtı. 'in 17 sivili şehit etmesine kayıtsız kalmayan İskoç taraftarlar, lehine sloganlar attı.

    Celticlilerin bu hamlesi Müslümanların takdirini kazanırken 'deki futbolseverler de İskoç ekibinin sosyal medya hesabına 'teşekkür' mesajları attı.

    'nin '' kararına da tepki göstermişlerdi
    Celtic taraftarı, 10 Aralık 2017'de oynanan Hibernian maçı öncesinde de Başkanı 'ın "'in başkenti 'tür" söylemini açtıkları pankartlarla etmiş ve "Kudüs Filistin'indir" sloganları atmıştı.

    Celtic taraftarının Filistin'e destek vermesinin nedenini yeşil beyazlı taraftarlardan McDade şöyle anlatmıştı;
    Celtic taraftarları tarihleri boyunca tiranlığa ve baskıya karşı durmuştur. Glasgow'un doğusunda fakir göçmenler tarafından kurulan bir kulübüz. Özellikle 60'larda İrlanda'ya benzer sorunlar yaşanan ve Filistin'e karşı kulüpte ve taraftarda aidiyet ve duyarlılık oluştu.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:37
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