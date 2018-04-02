Avrupa liglerinde liderler değişmedi!

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerlerini korudu.

PREMİER LİG

Zirvede yalnız kalan Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında konuk olduğu Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Swansea City'yi 2-0 yendi. United'ı 5. dakikada öne geçiren Romelu Lukaku; Michael Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney ve Harry Kane'den sonra Premier Lig'de 25 yaşına girmeden 100 gol atan 5. futbolcu oldu.

İlk 8 içinde maç eksiği bulunmayan tek takım Liverpool, geriye düştüğü Crystal Palace deplasmanından Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikadaki golüyle 2-1 galip ayrıldı. Salah, 2009-2010 sezonunda attığı 29 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gole ulaşan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi Didier Drogba'yı yakaladı.

Tottenham, Londra derbisinde konuk olduğu Chelsea'yi 3-1'lik skorla geçti.

84 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 68 puanlı Manchester United, 66 puanlı Liverpool, 64 puanlı Tottenham ve 56 puanlı Chelsea sıralandı.

City, 7 Nisan'da oynanacak Manchester derbisinde United'ı yenerse tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaşacak.

LA LİGA

Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, 2-0 geri düştüğü Sevilla deplasmanından son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Katalan ekibi, geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

Atletico Madrid konuk ettiği Deportivo'yu 1-0 yenerek Barcelona ile arasındaki farkı 9'a indirdi.

Real Madrid, deplasmanda oynadığı Las Palmas karşılaşmasını 3-0 kazandı. Valencia da Leganes'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

La Liga'nın 30. haftası sonunda 76 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 67, Real Madrid 63 ve Valencia 62 puanla izledi.

BUNDESLİGA

Bayern Münih, ağırladığı Borussia Dortmund'u 6-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

Schalke 04, evinde Freiburg'u 2-0, Leipzig de deplasmanda Hannover 96'yı 3-2 yendi.

Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 28. haftasının ardından 69 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04'ün 17, Borussia Dortmund'un 21 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bayern Münih, hafta sonunda Augsburg karşısında puan kaybetmezse bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

SERİE A

Liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 30. haftasında ağırladığı Milan'ı 3-1 mağlup etti. Milan'ın tek golünün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Liderin en yakın takipçisi Napoli, deplasmanda Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kaybetti.

Roma, Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Bologna deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

78 puanlı Juventus, Napoli ile arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Bu iki takımı, 60 puanlı Roma, bir maç eksiği bulunan 58 puanlı Inter ve 57 puanlı Lazio takip etti.

LİGUE 1

Lider PSG ve 2. sıradaki Monaco, Fransa Lig Kupası finali sebebiyle Fransa liginin 31. haftasında maç yapmadı.

Marsilya, deplasmanda Dijon'u 3-1, Lyon ise sahasında Toulouse'u 2-0 yendi.

PSG, haftayı 83 puanla lider kapattı. Monaco 66, Marsilya 62 ve Lyon 60 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.