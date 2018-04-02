Avrupa liglerinde liderler değişmedi! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Avrupa liglerinde liderler değişmedi!

    Avrupa liglerinde liderler değişmedi!

    Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), İspanya (), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

    İngiltere'de , İspanya'da Barcelona, Almanya'da , İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerlerini korudu.

    PREMİER LİG
    Zirvede yalnız kalan , İngiltere 'in 32. haftasında konuk olduğu Everton'ı 3-1 mağlup etti.

    , Old Trafford Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Swansea City'yi 2-0 yendi. United'ı 5. dakikada öne geçiren Romelu Lukaku; Michael Owen, Robbie Fowler, ve 'den sonra 'de 25 yaşına girmeden 100 gol atan 5. futbolcu oldu.

    İlk 8 içinde maç eksiği bulunmayan tek takım Liverpool, geriye düştüğü deplasmanından Mısırlı Muhammed Salah'ın 84. dakikadaki golüyle 2-1 galip ayrıldı. Salah, 2009-2010 sezonunda attığı 29 golle bir Premier Lig sezonunda en fazla gole ulaşan Afrikalı futbolcu unvanının sahibi 'yı yakaladı.

    Tottenham, Londra derbisinde konuk olduğu Chelsea'yi 3-1'lik skorla geçti.

    84 puanı bulunan lider Manchester City'nin ardından 68 puanlı , 66 puanlı Liverpool, 64 puanlı Tottenham ve 56 puanlı Chelsea sıralandı.

    City, 7 Nisan'da oynanacak Manchester derbisinde United'ı yenerse tarihinin 5. şampiyonluğuna ulaşacak.

    LA LİGA
    Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup takımı Barcelona, 2-0 geri düştüğü Sevilla deplasmanından son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 beraberlikle ayrıldı. Katalan ekibi, geçen sezondan beri süren yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı.

    konuk ettiği Deportivo'yu 1-0 yenerek Barcelona ile arasındaki farkı 9'a indirdi.

    , deplasmanda oynadığı Las Palmas karşılaşmasını 3-0 kazandı. Valencia da Leganes'i deplasmanda 1-0 mağlup etti.

    'nın 30. haftası sonunda 76 puan toplayan Barcelona'yı, 67, 63 ve Valencia 62 puanla izledi.

    BUNDESLİGA
    , ağırladığı 'u 6-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı.

    Schalke 04, evinde Freiburg'u 2-0, Leipzig de deplasmanda Hannover 96'yı 3-2 yendi.

    Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, sahasında Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.

    Bundesliga'nın 28. haftasının ardından 69 puanı bulunan Bayern Münih, Schalke 04'ün 17, 'un 21 puan önünde liderliğini sürdürdü.

    Bayern Münih, hafta sonunda Augsburg karşısında puan kaybetmezse bitime 5 hafta kala şampiyonluğu garantileyecek.

    SERİE A
    Liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 30. haftasında ağırladığı Milan'ı 3-1 mağlup etti. Milan'ın tek golünün pasını veren Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

    Liderin en yakın takipçisi Napoli, deplasmanda Sassuolo ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli puanlar kaybetti.

    Roma, Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynayamadığı Bologna deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

    78 puanlı Juventus, Napoli ile arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Bu iki takımı, 60 puanlı Roma, bir maç eksiği bulunan 58 puanlı Inter ve 57 puanlı Lazio takip etti.

    LİGUE 1
    Lider PSG ve 2. sıradaki Monaco, Fransa Lig Kupası finali sebebiyle Fransa liginin 31. haftasında maç yapmadı.

    Marsilya, deplasmanda Dijon'u 3-1, Lyon ise sahasında Toulouse'u 2-0 yendi.

    PSG, haftayı 83 puanla lider kapattı. Monaco 66, Marsilya 62 ve Lyon 60 puanla başkent ekibinin arkasında yer aldı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:25
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