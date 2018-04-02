‘Adamı deli edersin’ – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ‘Adamı deli edersin’

    ‘Adamı deli edersin’

    ’ya kaybeden Bursa’da yerel basın ’i hedef aldı

    Timsahlar sezonun ikinci yarısında çok kötü bir grafik çizmeyi sürdürüyor. 10 maçta 2 galibiyet alabilen son olarak 'ya da yenildi. Bir kez daha küme düşme stresi yaşamaya başlayan yeşil-beyazlılarda hedef tahtasında Paul var. Yerel basın "Sen adamı deli edersin", "Tribüne bakacak yüzü kalmadı" başlıkları attı.

    DAHA DA KÖTÜ!
    Bursaspor geçen sezon 27. haftayı 35 puanla kapatmış ligde son anda kalmıştı. Yeşil-beyazlıların bu sezon 33 puanda olması camiayı endişelendiriyor.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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