Malatyaspor’da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor
Evkur Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürüyor.
Antrenman başında saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının önemine dikkat çekerek zor bir haftaya girdiklerini söyledi. Bulut, bireysel anlamdaki düşüşle ilgili de uyarıda bulunarak bazı futbolcuların daha çok çalışmaları konusunda dikkatini çekti.
Antrenman dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlarken, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:50
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Kocaman'dan tecrübeli isimlere görev
Toplam 2
Yorum
mehmetcik guiliano,valbuena,aatıf,ekici,elmas,oğuz,samed,şener,hasan harıcindekiler yaramaz gönder.balotelli,,robben,fellani kesinlikle alınmalı
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 9
Yorum
TARAFTAR Lig sonunda şampiyonluk gelmezse ne sen ne yönetim kalır bu bir kehanet değil , gerçek.
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Soldado'ya uyarı!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Van Persi yi aratmıyor bunuda üste para verip göndeririz.
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