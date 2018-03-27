Malatyaspor’da Gençlerbirliği mesaisi sürüyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Malatyaspor’da mesaisi sürüyor

    Malatyaspor’da <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> mesaisi sürüyor

    Evkur ’da maçı hazırlıkları galibiyet parolasıyla sürüyor.

    'in 27. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren ile sahasında karşılaşacak olan Evkur , yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan Khalid Boutaib, Sadio Diallo ve Berk Yıldız katılmadı. Bu futbolcuların yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ifade edildi.

    Antrenman başında saha ortasında bir toplantı yapan Erol Bulut, maçının önemine dikkat çekerek zor bir haftaya girdiklerini söyledi. Bulut, bireysel anlamdaki düşüşle ilgili de uyarıda bulunarak bazı futbolcuların daha çok çalışmaları konusunda dikkatini çekti.

    Antrenman dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlarken, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı takım yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:50
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