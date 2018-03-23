Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    maçı biletlerine normal fiyat uygulaması

    <a href="/index/genclerbirligi?id=d8f991bc-490d-4340-9159-7f14ac055af3" class="" rel="tag">Gençlerbirliği</a> maçı biletlerine normal fiyat uygulaması

    Evkur ’da maçıyla başlayan ‘pahalı bilet’ tartışmaları, ligin 27. haftasında oynanacak müsabakası biletlerinin normal fiyattan satışa sunulmasıyla son buldu.

    Evkur 'da yönetim kurulu, taraftarların maçında gösterdiği tepkiyi göz önünde bulundurarak, fiyatları daha önceki seviyesine çekti. ile arasında 'in 27. haftasında Malatya'da oynanacak müsabakanın biletleri bugün itibariyle satışa sunuldu. Karşılaşmanın bilet fiyatlar şöyle:

    "Batı alt 50 , batı üst 30 , doğu üst 15 TL, doğu alt 10 TL, güney alt 7,5 TL, güney üst 5 TL, kuzey alt 7,5 TL, kuzey üst 5 TL, misafir 6,5 TL."
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:32
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