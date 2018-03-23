Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Evkur Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe maçıyla başlayan ‘pahalı bilet’ tartışmaları, ligin 27. haftasında oynanacak Gençlerbirliği müsabakası biletlerinin normal fiyattan satışa sunulmasıyla son buldu.
"Batı alt 50 TL, batı üst 30 TL, doğu üst 15 TL, doğu alt 10 TL, güney alt 7,5 TL, güney üst 5 TL, kuzey alt 7,5 TL, kuzey üst 5 TL, misafir 6,5 TL."
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:32
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Toplam 3
Yorum
UZMAN DR ADAMDAN KAPTANLIGI ALIN. HAKEMLERLE DİYALOGA MECBUREN KAPTAN GİRECEK OLAY YERİNE GİDECEK AMA VOLKANIN ORDA NE İŞİ VARMIŞ ESAS DİĞERLERİNİN
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Adnan Polat'a jest!
Toplam 4
Yorum
Adem Bilir Enkaz bırakıp utanmadan aday olmaya kalkan Sayın Özbek genel kuruldan dersini alır.
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Adnan Polat'a jest!
Toplam 4
Yorum
Yasama Sayın Cengiz bugüne kadarki ciddi ve ilkeli duruşuyla kulübü düze çıkartacağını gösteriyor. Sayın Özbek aday olup havasını alır.
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