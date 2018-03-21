Yeni Malatyaspor'dan 'istifa' açıklaması
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği yönündeki haberler yalanladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile Yönetim Kurulu'nun istifa ettiği yönündeki haberler yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu'nun görevlerinin başında olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Gün içerisinde bazı sosyal medya hesaplarında, aslı astarı olmayan sadece dedikodudan ibaret olan Evkur Yeni Malatyaspor'umuzun Başkanı Sn. Adil Gevrek ve Yönetim Kurulu 'İstifa etti' yönündeki söylemlere ve yalan haberlere itibar etmeyiniz. Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmî site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başında olduğumuzu başta büyük Yeni Malatyaspor camiası olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz."
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:55
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 24
Yorum
Gerçek Fenerbahçeli Aykut hocam doğu söylüyor,,,verilmeyen net penlatımız var.gulyano net golü kaçırdı...korkak gs yine beraberliğe sevinmek için kadıköye geldi
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“Ciddi kalite farkı vardı”
Toplam 1
Yorum
OBJEKTIF fENERBAHÇE EĞER LAYKAYIT OYNAMASA DÜNYADA YENEMEYECEĞI TAKIM YOK.OYUNCULAR 40 DAKIKALIK MAÇTA 10 DAKLKA CIDDI OYNUYOR.
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Fenerbahçe'den daha zor
Toplam 2
Yorum
tutkun61 Evet zor olacak trabzon..Siz trabzon şampiyonluğa oynarken bizi kendi sahamızda yenmiştiniz sıra bizde bakalım..
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