Aytaç Kara'ya ceza yolda – Fotomaç – 19 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ya ceza yolda

    Aytaç Kara'ya ceza yolda

    Evkur ’da müsabakasının ilk yarısında tarafından oyundan alınması kararına tepki gösteren orta saha oyuncusu ’ya ceza verilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

    maçının 36. dakikasında tarafından oyundan çıkarılınca, kulübede bu karara sert şekilde tepki gösteren 'ya yönetim tarafından ceza verilmesinin gündemde olduğu ifade edildi.

    Maçın ardından yönetimin görüşme yaptığı genç futbolcunun oyundan alındığı esnada ortaya koyduğu tepkinin teknik heyete karşı olmadığını söylediği belirtiliyor.

    Teknik Direktör Erol Bulut'un da sahada istediklerini yerine getirmediği ve oyun disiplinine sadık kalmadığı için oyundan aldığı öğrenilen Aytaç ile ilgili yönetime ceza alması yönünde rapor vereceği ifade ediliyor.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aytaç Kara'ya ceza yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN