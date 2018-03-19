Aytaç Kara'ya ceza yolda
Evkur Yeni Malatyaspor’da Trabzonspor müsabakasının ilk yarısında Teknik Direktör Erol Bulut tarafından oyundan alınması kararına tepki gösteren orta saha oyuncusu Aytaç Kara’ya ceza verilmesinin gündemde olduğu bildirildi.
Maçın ardından yönetimin görüşme yaptığı genç futbolcunun oyundan alındığı esnada ortaya koyduğu tepkinin teknik heyete karşı olmadığını söylediği belirtiliyor.
Teknik Direktör Erol Bulut'un da sahada istediklerini yerine getirmediği ve oyun disiplinine sadık kalmadığı için oyundan aldığı öğrenilen Aytaç ile ilgili yönetime ceza alması yönünde rapor vereceği ifade ediliyor.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:09
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F.Bahçe'de şok gelişme! Ayrılık...
Toplam 8
Yorum
FB degismesi gereken aykut degil aykutun istedigi futbolculari alacak baskan lazim ozaman basari gelir. örnek levandovskiyi istemisti zamanind.
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Kural mı değişmiş!
Toplam 9
Yorum
Perde Arkası Sürekli duran toplara ve penaltılara medet umarak şampiyon OLUNMAZ!
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Kural mı değişmiş!
Toplam 9
Yorum
gfbjk m ekici daha ne yapacaktı ıkı defa oyuncunun ayagını kıracaktı kırmızı olması için illa ayagını koparmasımı lazım
Aytaç Kara'ya ceza yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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