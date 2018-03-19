Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği maçı alarmı
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Trabzonspor maçının ikinci yarısında kötü oynadıklarını belirterek, “Artık önümüze bakmalıyız. Bu anlamda Gençlerbirliği ile önemli bir maça çıkacağız. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor” dedi.
"SAHAMIZDAKİ 4 MAÇA DA FİNAL HAVASINDA ÇIKACAĞIZ"
Trabzonspor karşısında ikinci yarıda kötü oynadıklarını belirten Gevrek, "Maçın ilk yarısında her anlamda iyi oynadık, ancak ikinci yarıda kötü olan taraftık. Bu da yenilgiyi kaçınılmaz kıldı. Ne söylersek söyleyelim, kaybedilen puanlar kaybedilmiştir. Bizim bu maçı unutup önümüze bakmamız lazım. Çünkü önümüzde çok önemli Gençlerbirliği maçı var. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız lazım. Bu anlamda sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız" ifadelerini kullandı.
"DÜŞME BARAJINI YUKARI TAŞIDI"
Küme düşme barajının yükselebileceğini de dile getiren Adil Gevrek, "Bu hafta oynanan maçlarda alttaki takımların çoğu kazandı. Bu da bir anlamda düşme barajını yukarı taşıdı diyebiliriz. Bakıldığında Karabük dışında havlu atmış takım yok. Bu nedenle kalan haftalarda maçların zorluk derecesi yüksek olacaktır. Hiçbir takımın yerinde rahat olacağını sanmıyorum" diye konuştu.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:36
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Rodallega kızdı
Toplam 3
Yorum
ahmet üç maç, aynı üç pozisyon kaleci ile karşı karşıya ve sonuç; gol yok, asist zaten yok. Rodellaga trip atmayı alışkanlık haline getirmiş..
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Volkan imzayı atıyor
Toplam 3
Yorum
HB Volkan her maç standardını değiştiriyor, maç seçiyor demeliyim.İkinci kaleci olmalı yenilenmeli ve gençleştirilmeli.Ağabeylik yapması okey.
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Gökhan Gönül ile ilgili flaş iddia!
Toplam 4
Yorum
MEHMET ALIN BAŞINIZA ÇALIN LENSS GİBİ.
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