Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği maçı alarmı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    ’da maçı alarmı

    Yeni Malatyaspor’da Gençlerbirliği maçı alarmı

    Evkur Başkanı , Trabzonspor maçının ikinci yarısında kötü oynadıklarını belirterek, “Artık önümüze bakmalıyız. Bu anlamda ile önemli bir maça çıkacağız. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

    'in 27. haftasında 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşması ve takımdaki son durumla ilgili soruları yanıtlayan Evkur Kulübü Başkanı , ligin 27. haftasındaki maçının önemine de vurgu yaptı.

    "SAHAMIZDAKİ 4 MAÇA DA FİNAL HAVASINDA ÇIKACAĞIZ"
    Trabzonspor karşısında ikinci yarıda kötü oynadıklarını belirten Gevrek, "Maçın ilk yarısında her anlamda iyi oynadık, ancak ikinci yarıda kötü olan taraftık. Bu da yenilgiyi kaçınılmaz kıldı. Ne söylersek söyleyelim, kaybedilen puanlar kaybedilmiştir. Bizim bu maçı unutup önümüze bakmamız lazım. Çünkü önümüzde çok önemli Gençlerbirliği maçı var. Bu maça camia olarak çok iyi hazırlanmamız lazım. Bu anlamda sahamızdaki 4 maça da final havasında çıkacağız" ifadelerini kullandı.

    "DÜŞME BARAJINI YUKARI TAŞIDI"
    Küme düşme barajının yükselebileceğini de dile getiren Adil Gevrek, "Bu hafta oynanan maçlarda alttaki takımların çoğu kazandı. Bu da bir anlamda düşme barajını yukarı taşıdı diyebiliriz. Bakıldığında dışında havlu atmış takım yok. Bu nedenle kalan haftalarda maçların zorluk derecesi yüksek olacaktır. Hiçbir takımın yerinde rahat olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:36
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