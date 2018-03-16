"Trabzonspor'dan puan almamız gerekiyor"
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor mücadelesiyle ilgili olarak puan almaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.
"Bizim rahatlamamız gibi bir durum söz konusu değil"
Bulut, ligde henüz rahatlamadıklarını da belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
"Alt sıralara bakıldığında henüz yarışı bırakan takım olmadığını görüyoruz. Karabük bile ne kadar tehlikeli bir takım olduğunu zaman zaman hatırlatıyor. Bu anlamda bizim rahatlamamız gibi bir durum söz konusu değil. Böyle giderse baraj yükselebilir. Biz kalan maçlardan maksimum puanı alarak kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. İnşallah takımım bu güce sahip."
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:06
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