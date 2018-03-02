Yeni Malatyasporlu öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Yeni Malatyasporlu öğrencilerle buluştu

    Yeni Malatyasporlu öğrencilerle buluştu

    Şehitleri anısına düzenlenen Sınıflar Arası Futsal Turnuvasına Evkur Yeni Malatyasporlu futbolculardan ve da katılarak şampiyon olan takıma kupasını verdiler.

    Kernek Anadolu Lisesi'nde tarafından Şehitleri için düzenlenen futsal turnuvasına katılan orta saha oyuncusu ve defans oyuncusu , öğrencilerin heyecanına ortak oldular. Şampiyon olan takıma kupasını da Rahman ve Gökhan, teslim etti. Rahman burada yaptığı konuşmada, "Okulda alınan eğitimi oldukça önemli ve de kalıcıdır. Bizde okul yıllarından futbol oynamayı çok severdik ve o günlerde futbolcu olacağımıza karar vermiştik. Şimdi sizleri izlerken bir an o günlerimize geri döndüm. Bu organizasyonlar oldukça önemlidir. Okul demek etkinlik ve paylaşım demektir. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

    İki genç futbolcu daha sonra şampiyon olan takıma kupasını verdiler. Rahman ve Gökhan öğrencilerle bol bol fotoğraf çektirdiler.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:13
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