Malatya moralli – Fotomaç – 01 Mart 2018
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HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
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    moralli

    Malatya moralli
    galibiyetiyle nefes alan Y.'da gözler deplasmanına çevrildi. Karabük zaferinde gol atan stoper Doria ve orta saha Aytaç, Konya'dan galibiyetle döneceklerine inandıklarını söyledi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:06
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