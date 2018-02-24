Yeni Malatyaspor, Karabükspor'u ağırlayacak

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan topladı.

İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, son 3 haftada ise Antalyaspor'a 3-1 mağlup olurken, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Evkur Yeni Malatyaspor'da, sakatlığı bulunan Issiar Dia ile kart cezalısı Issam Chebake ile Sadık Çiftpınar, Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.