Yeni Malatyaspor, Karabükspor'u ağırlayacak
Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan topladı.
İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile golsüz berabere kalan Evkur Yeni Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, son 3 haftada ise Antalyaspor'a 3-1 mağlup olurken, Kasımpaşa ile 1-1, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da, sakatlığı bulunan Issiar Dia ile kart cezalısı Issam Chebake ile Sadık Çiftpınar, Kardemir Karabükspor maçında forma giyemeyecek.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:56
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp artı sende hatırlarsın sizin stadın hem ilki hem sonraki açılışını. 5 leri unutmadın her hal. bizim tek rakibimiz herzaman ki gibi hakemlerr
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‘Tarih yazmak istiyoruz’
Toplam 33
Yorum
bjkf1mgp 3 4 lük maçı unutamıyorsun hemi volkancığım. merak etme yedi neslinde unutmayacAK.nezaman bizi kalecisiz 9 kişi yenersiniz ozaman başlarız
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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