Yeni Malatyaspor, Karabükspor'u ağırlayacak – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Karabükspor'u ağırlayacak

    Yeni Malatyaspor, Karabükspor'u ağırlayacak

    Evkur , Spor Toto 'in 23. haftasında yarın ile karşılaşacak.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

    Evkur , 'de geride kalan 22 haftada 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan topladı.

    İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda ile golsüz berabere kalan Malatyaspor, 19. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, son 3 haftada ise 'a 3-1 mağlup olurken, ile 1-1, ile 0-0 berabere kaldı.

    Evkur Yeni Malatyaspor'da, sakatlığı bulunan Issiar Dia ile kart cezalısı Issam Chebake ile Sadık Çiftpınar, maçında forma giyemeyecek.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni Malatyaspor, Karabükspor'u ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN