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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’da Aytaç’tan gol sözü

    Malatya’da Aytaç’tan gol sözü
    'un başarılı orta sahası , ziyaret ettiği Büyükşehir Belediye Başkanı 'a maçında gol sözü vererek formasını hediye etti. 24 yaşındaki genç futbolcu, "Başkanıma Bursaspor maçı için galibiyet ve gol sözü veriyorum. Malatyaspor ekibi olarak bunu başaracağımıza eminim" diye konuştu.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:38
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