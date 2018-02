Malatyaspor galibiyete kenetlendi

Rahman Buğra Çağıran ve Murat Yıldırım, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde açıklama yaptı. Sarı- kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, zorlu haftaların kendilerini beklediğini, o sürece gelmeden galip gelmeleri gereken maçlar olduğunu belirtti. Bursaspor maçının deplasmanda olmasının yenecekleri anlamına gelmediğini kaydeden Rahman, yenilmemenin de başarı olduğunu belirterek, "Tabii ki bazı maçlar var, yenmek için çıkarsın. Maçlara her zaman yenmek için çıkıyoruz ama bu maç deplasmanda olduğu için bence puan veya puanlar bizim için idealdir diye düşünüyorum. Sakatlık oldu, kampta da sakatlık yaşadım. O yüzden biraz formadan uzak kaldım. Şimdi yavaş yavaş süre buluyorum. İnşallah bu süreyi daha da arttırarak takımımıza daha fazla yararlı olmak istiyorum. Çalışıp sabrediyoruz ve karşılığını almamanın karşılığını Allah nasip ediyor. Ondan istiyoruz, sabrediyoruz, çalışıyoruz, karşılığını almaya çalışıyoruz. Her zaman da mücadele ediyoruz. 2 maçtan 1 puan aldığımızdan dolayı üzgünüz. Futbolda her şey kağıt üstünde oluyor ve sahaya çıktığımız zaman çok farklı bir ortam var. O anki duygular, o anki hisler, pozisyondan pozisyona bile değişebiliyor diyebiliriz ama önde olan biziz ve bu avantajımızı koruyarak daha da iyi seviyeye getirmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.



"ÜST SIRALARA BAKMAK İSTİYORUZ"

Takımın bir diğer orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ise Kasımpaşa maçının iyi geçtiğini ancak sonuç olarak istediklerini alamadıklarını ifade etti.

Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu kaydeden Murat Yıldırım, "İyi kontraya çıkan bir takım. Maç içinde iyi kontraya çıktığı zamanlar oldu ama bizim de ikinci yarı başlangıcında 2- 3 tane net pozisyonumuz var. Eğer onları iyi değerlendirebilseydik galip ayrılabilirdik ama 1 puan kötü bir sonuç değil. Sonuçta bu süreç içerisinde 1 puan önemli olacak bizim için. Biz Yeni Malatyaspor olarak orta sıralardayız ama küme düşme hattından tamamen kurtulmak ve üst sıralara bakmak istiyoruz. Üst sıralara bakacak gücümüz de var. Hocamız olsun, takım kalitesi olsun üst seviyelerde de oynayacak kaliteli bir oyuncu grubu var. İnşallah bunu da gerçekleştiririz" diye konuştu.



"YENİ MALATYASPOR İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Yıldırım, daha önce Süper Lig'de oynadığını hatırlatarak, "Oynadığım sezonlarda da hep 30 civarında maç oynadım ve tam bir sezon geçirdim. İstemeyerek bir düşüş oldu ama bu kendi elimde olamayan bir düşüştü. Yeni Malatyaspor'a gelerek şampiyonluk yaşadım ve burada göstermiş olduğum performanstan dolayı da Süper Lig'de şans buldum. Bu şansı da değerlendirmek istiyorum. Takım olarak iyi geçiyor çok şükür, iyi maçlar çıkarıyoruz ve takım olarak da iyiyiz. Yeni Malatyaspor için elimden geleni yapıyorum. Yeni Malatspor'u İnşallah daha iyi yerlere taşırız. Elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.



Bursaspor maçına da değinen Yıldırım, "Zor bir maç ve Bursaspor daha önce oynadığım bir takım. 1 buçuk yıl oynadım ve iyi zamanlarım oldu. Bursaspor'un taraftarı ateşleyen bir taraftardır. Saha içinde onun etkisi olacaktır ama biz tecrübemizi kullanarak sakin kalırsak oradan puanları alabiliriz"