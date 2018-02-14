CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Hedef önce 3 sonra 1 puan

    Hedef önce 3 sonra 1 puan
    Evinde Kasımpaşa'yla berabere kalan Y.Malatya, maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmanın başında oyuncularıyla toplantı yapan Erol Bulut, futbolcularına telafisi olmayan haftalara girdiklerini söyleyip uyardı. Basına da konuşan Bulut, "Bursaspor'da da bir düşüş var, son maçlarını kaybettiler. Kazanmak isteyeceklerdir. Sıralamada iki takım da birbirine yakın. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz inşallah" diye puan sözü verdi.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:42
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedef önce 3 sonra 1 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN