Erol Bulut’tan futbolcularına uyarı
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 18 Şubat Pazar günü saat 13.30’da Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Oyuncularına Antalya ve Kasımpaşa maçlarında kendi kimliklerinden uzak bir futbol sergilediklerini ifade eden Bulut, "Son haftalarda performansımız eskisi gibi değil. Antalya ve Kasımpaşa maçları bize yakışmadı. Bir an önce toparlanıp kendi kimliğimize dönmemiz lazım. Biz iyi bir takımız ve bunu bir kez daha herkese göstermeliyiz" dedi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığının tedavisi için Fransa'da bulunan golcü Khalid Boutaib'in bu akşam Malatya'ya geleceği ve yarından itibaren çalışmalara başlayacağı belirtildi. Khalid'in Bursaspor maçında oynama ihtimalinin bulunduğu bildirildi.
Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Bursaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 13 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 15:05
-
Beşiktaş taraftarı alınmayacak! Flaş karar...
Toplam 3
Yorum
hayal bizde boşuna dekoder alıyoruz kan davası olmuş futbol maçları bile bu ne ya birdaha yayın satın alan namerttir
-
Larin’e Bulgar talip
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo cine Satilsin Love Larin Oynasin harcamayin bu adami
-
Vagner Love, seriyi sürdürme peşinde
Toplam 1
Yorum
Bence Larin Artik Kadroya alin görmek istiyorum
Erol Bulut’tan futbolcularına uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.