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    13 Şubat 2018, Salı
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    Malatya’dan Bursaspor’a gözdağı

    Malatya’dan Bursaspor’a gözdağı
    SAHASINDA Kasımpaşa'yla berabere kalan Y., gözünü bu hafta karşılaşacakları 7 maçtır kazanamayan Bursaspor'a dikti. "Puan tablosunda alt sıralar birbirine oldukça yakınlaştı. Belki Kasımpaşa'yı elimizden kaçırdık ama aldığımız 1 puanın önemi de şimdi daha iyi anlaşılıyor" diyen Sportif Direktör Ali Ravcı, "Kalan haftalarda 'rakip şu, rakip bu' diye ayrım yapacak lükse sahip değiliz. Bursa'ya kazanmak için gideceğiz. İnşallah oradan 3 puanla döneriz. Hazırlıklarımız başladı. Takımda şu an için Boutaib dışında eksik bulunmuyor. Onun da son durumuna göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:52
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