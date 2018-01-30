LİGDE 4 maçtır bileği bükülmeyen Y.Malatyaspor, kadroda operasyon hazırlığı yapıyor. Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yönetim kararıyla 29 yaşındaki sol kanat Turgut Doğan Şahin ve takımdan ayrılmak isteyen 27 yaşındaki stoper Murat Akça ile vedalaşacaklarını söyledi.