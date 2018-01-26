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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Doria, sağlık kontrolünden geçti

    Doria, sağlık kontrolünden geçti

    Evkur 'un prensip anlaşmasına vardığı Macedo, sağlık kontrolünden geçirildi.

    Acıbadem Sports'taki sağlık kontrolünde 23 yaşındaki futbolcu, detaylı kan tetkiklerinin yapılmasının yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

    Brezilyalı stoperin muayenesi akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:27
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