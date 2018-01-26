Doria, sağlık kontrolünden geçti
Evkur Yeni Malatyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Matheus Doria Macedo, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Sports'taki sağlık kontrolünde 23 yaşındaki futbolcu, detaylı kan tetkiklerinin yapılmasının yanı sıra ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Brezilyalı stoperin muayenesi akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:27
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda yapılacak iş boyko ars ve mitroviçi kiralık süper ligde kadro açmak için verin olmadı bedelsiz kiralık yollayın alınacak forvete yer açılsın
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda artık oyuncu vermeyin sezon sonuna kadar 3 kuvar için takımı bozmayın bu saatten sonra oyuncu almakta zor sezon sonu yollayın
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Favori Trabzon
Toplam 15
Yorum
adil TS favori de hakem kim
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