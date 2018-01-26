Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Doria, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 23:00'te İstanbul'a iniş yaptı. 23 yaşındaki stoper oyuncusunu Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü yetkilileri karşılarken, oyuncuya Malatyaspor atkısı takıldı.
Doria yarın saat 10:00'da İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'nün yakın dönemde Brezilyalı yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığına dair resmi bir açıklama yapması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 08:47
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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