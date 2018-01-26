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    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , 'a geldi

    Doria, İstanbul'a geldi

    ekiplerinden Evkur 'un görüşme halinde olduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı , 'a geldi.

    'nın Marsilya takımında forma giyen Brezilyalı stoper, Marsilya'dan kalkan tarifeli uçuşla saat 23:00'te 'a iniş yaptı. 23 yaşındaki stoper oyuncusunu Evkur Kulübü yetkilileri karşılarken, oyuncuya Malatyaspor atkısı takıldı.

    yarın saat 10:00'da İstanbul'da bulunan özel bir hastanede sağlık kontrollerinden geçecek. Malatyaspor Kulübü'nün yakın dönemde Brezilyalı yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattığına dair resmi bir açıklama yapması ve imza töreni düzenlemesi bekleniyor.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 08:47
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