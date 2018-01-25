“2-3 futbolcu transfer edeceğiz”
Evkur Yeni Malatyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Dursun, iki, üç futbolcu transfer edeceklerini söyledi. Dursun, ayrıca sezon sonu Malaya’nın plakası olan 44 sayısı kadar puanla bitirmek istediklerini açıkladı.
"Sezonu inşallah 44 puanla bitiririz"
Sezon sonu Malatya'nın plakası olan 44 sayısı kadar puan toplamak istediklerini vurgulayan Dursun, "İnşallah ilk 10'un içinde bitiririz. Yeni bir takım olmamıza rağmen ilk yarıda topladığımız 22 puan var. Geçen hafta Osmanlı'dan 1 puan aldık. Galibiyeti kaçırdık. Bu hafta inşallah Sivasspor maçından galibiyet alıp, devam ederiz. Sezonu inşallah Adil Gevrek başkanımızın dediği gibi 44 puanla bitiririz" şeklinde konuştu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:26
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 38
Yorum
eyp fenerbahçeyi yarıştan koparmamak için ellerinden geleni yapıyorlar .ali palabıyık o maçı ne yapıp edip fenere vercek
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Dev derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 17
Yorum
PALABIYIK İN CÜNEYT AUT Trabzonda PALABIYIK endişesi hakem dediğin birine endişe birine güven vermeli. TFF de TS nin son 4 maçına hep palabıyıkı vermeli
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Dev derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 17
Yorum
palabıyık in cüneyt aut G.Saray, Halil Umut Meler ile kaybetmiyor. FB 2 yıldır palabıyıkla hiç kaybetmedi BJK Hüseyinle kaybetmez senoyna tff sen oyna
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