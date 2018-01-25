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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    “2-3 futbolcu transfer edeceğiz”

    “2-3 futbolcu transfer edeceğiz”

    Evkur Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Dursun, iki, üç futbolcu transfer edeceklerini söyledi. Dursun, ayrıca sezon sonu Malaya’nın plakası olan 44 sayısı kadar puanla bitirmek istediklerini açıkladı.

    Evkur Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Dursun, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yapılacak transfer ve ligdeki hedeflerini açıkladı. Bu sezon yeni bir takım olmalarına rağmen ciddi anlamda transferler yaptıklarını belirten Hadi Dursun, "Bu transferler içerisinde bazıları uyum sağladı, bazıları sağlamadı. Yeni takım olduğu zaman gerekiyor. Yeni Malatyaspor'un bugün içinde bulunduğu durum çok iyi. Şu an 23 puanla 10. sıradayız. Malatya taraftarı ve kamuoyu hiçbir şüpheye düşmesin. Takımın hedef Süper Lig'de kalmaktır. Transfer konusunda sosyal medyadan haberler paylaşıyor. Transfer komitemiz var. Bunun ilgili transfer çalışmamız var. Basın sözcüsü ve resmi site üzerinden haber yapılmadığı sürece uydurma haberler oluyor. Hedeflediğimiz, takıma katkı sağlayacak oyuncular var. Ciddi anlamda 2,3 futbolcu daha Malatyaspor'a katacağız. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda taraftarımız beklenti içine girmesin. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bizi ciddi anlamda destekliyorlar. Malatya, doğu ve güneydoğunun tek takımıdır. Yaptığı transferlerle ülkenin gündemine oturmaktadır" diye konuştu.

    "Sezonu inşallah 44 puanla bitiririz"
    Sezon sonu Malatya'nın plakası olan 44 sayısı kadar puan toplamak istediklerini vurgulayan Dursun, "İnşallah ilk 10'un içinde bitiririz. Yeni bir takım olmamıza rağmen ilk yarıda topladığımız 22 puan var. Geçen hafta Osmanlı'dan 1 puan aldık. Galibiyeti kaçırdık. Bu hafta inşallah Sivasspor maçından galibiyet alıp, devam ederiz. Sezonu inşallah Adil Gevrek başkanımızın dediği gibi 44 puanla bitiririz" şeklinde konuştu.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:26
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