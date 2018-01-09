“Hakem hataları olmasaydı daha fazla puan toplardık”
İlk yarının son haftalarındaki performansıyla Yeni Malatyaspor’a büyük katkı sağlayan Mickael Pereira, kampı değerlendirdi. Fransız oyuncu, ilk yarıdaki hakem hatalarının daha fazla puan almalarına engel olduğunu söyledi.
"HAKEM HATALARI NEDENİYLE 22 PUANDA KALDIK"
İlk yarıda 22 puan topladıklarını ancak bunun gerçek performanslarını göstermediğini ifade eden başarılı oyuncu, "22 puanımız var ama daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Birkaç maçta çok net hakem hatalarıyla çok net puanlarımız gitti diyebilirim. Tabii ki ligin ikinci yarısı çok zor geçecektir çünkü artık takımlar birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Son haftalara doğru hiçbir risk almadan olabildiğince hızlı şekilde hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Türkiye'de en beğendiği yabancı oyuncu sorusuna farklı bir cevap veren Pereira, "Yabancı oyuncu olarak düşünmüyorum ama şunu söylemek istiyorum, stoperimiz Sadık inanılmaz bir değişim geçirdi. 2, 3 sene içinde çok hızlı bir seviye atladı ve Süper Lig'e adapte görünüyor. Benim için en büyük sürpriz bu oldu ve onun adına çok seviniyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:21
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Balotelli kapışması
Toplam 3
Yorum
bjk1903 negredo daha oturmadan balotelli gelirse beşiktaş ta sular durulmaz. şenol hoca istemiyorsa bir bildiği var. herkes sırasını bilecek
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Yaşanacak çok şampiyonluk var
Toplam 1
Yorum
fbcan kendisini eleştirebilmesi çok güzel kendisini geliştirme konusunda ilerleme kazanacağının göstergesi bu.
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Milan'dan Beşiktaşlı yıldıza kanca
Toplam 2
Yorum
black Gönderin gitsin.2 sezondur zaten yok
“Hakem hataları olmasaydı daha fazla puan toplardık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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