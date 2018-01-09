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    09 Ocak 2018, Salı
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    “Hakem hataları olmasaydı daha fazla puan toplardık”

    “Hakem hataları olmasaydı daha fazla puan toplardık”

    İlk yarının son haftalarındaki performansıyla Yeni Malatyaspor’a büyük katkı sağlayan , kampı değerlendirdi. Fransız oyuncu, ilk yarıdaki hakem hatalarının daha fazla puan almalarına engel olduğunu söyledi.

    kampında ligin ilk yarısını İHA'ya değerlendiren Yeni Malatyaspor'un Fransız oyuncusu , ikinci yarının çok zor geçeceğini söyledi. Her şeyin ikinci yarıda ortaya çıkacağını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Ligin ilk yarısını bitirdik. Artık her şey ikinci yarıda ortaya çıkacak ve ikinci yarı bizim için çok önemli. Benim için Süper Lig'e başlamak biraz zor oldu. Lige yükselirken bir diz ameliyatı olmuştum. İlk haftalarda birkaç maç takımın ritmini yakalamak benim için zor oldu ama sonrasında bu ritmi yakalayıp sonrasında iyi bir hava yakaladığımı düşünüyorum. Ligin ilk yarısında son haftalarda takım adına iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Şimdi daha iyi çalışıp ikinci yarıda da daha üst seviyede performans sergilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    "HAKEM HATALARI NEDENİYLE 22 PUANDA KALDIK"
    İlk yarıda 22 puan topladıklarını ancak bunun gerçek performanslarını göstermediğini ifade eden başarılı oyuncu, "22 puanımız var ama daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Birkaç maçta çok net hakem hatalarıyla çok net puanlarımız gitti diyebilirim. Tabii ki ligin ikinci yarısı çok zor geçecektir çünkü artık takımlar birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Son haftalara doğru hiçbir risk almadan olabildiğince hızlı şekilde hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Türkiye'de en beğendiği yabancı oyuncu sorusuna farklı bir cevap veren Pereira, "Yabancı oyuncu olarak düşünmüyorum ama şunu söylemek istiyorum, stoperimiz Sadık inanılmaz bir değişim geçirdi. 2, 3 sene içinde çok hızlı bir seviye atladı ve Süper Lig'e adapte görünüyor. Benim için en büyük sürpriz bu oldu ve onun adına çok seviniyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:21
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