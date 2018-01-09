İkinci yarı başarılı olacağız

YENİ Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahiplerinden birisi Okechukwu Azubuike... Büyük takımların transfer listesinde adı geçen 20 yaşındaki Nijeryalı genç yetenek, Fotomaç'a sarı-kırmızılıların 2. yarıdaki hedefi ve kariyer planlarını anlattı. İşte Azubuike'den dikkat çeken açıklamalar: "Şu an ligde bulunduğumuz konum için kesinlikle kötü diyemem. Ancak daha iyi olabilecek bir kadromuz var. Bunu da kamp süresince yapacağımız çalışmalarla çözeceğiz ve ikinci yarı çok daha başarılı olacağız."



MALATYA'DA MUTLUYUM

"Sezon başında birçok kişi beni arayıp transferimle ilgili konuşmak istedi. Menajerimden de teklifler olduğu yönünde bana bilgi geldi. Ama resmi bir teklif almadım. Ben Malatyaspor'un oyuncusuyum ve burada olmaktan mutluyum. "Türki ye'de ne kadar daha futbol oynarım bilmiyorum ama Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim var. Ayrıca çocukluğumdan beri İngiltere futboluyla büyüdüğüm için orada oynamak isterim."

Özel röportaj Yunus Emre Sel

