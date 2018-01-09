Malatya'nın Puyol'u
Sadık: Saçlarım dolayısıyla Puyol’a benzetiyorlar. Tarz olarak da benziyorum. O da çok uzun boylu bir stoper değildi. Özverisiyle, mücadelesiyle örnek oldu
Yeni Malatyaspor'un 2. Lig'den beri kadrosunda yer alan emektarı Sadık Çiftpınar, ligin ilk yarısında dikkat çeken isimler arasına girmeyi başardı. Adı Milli Takım'la da geçen 25 yaşındaki 1.83 boyundaki genç stoper, G.Saray'da başlayan kariyerinin onu nerelere sürüklediğini Fotomaç'a anlattı:
TAKIMIN SEMBOLÜ OLDUM
"G.Saray'da 2013'e kadar 4 yıl oynadım. U20 Dünya Kupası kadrosundaydım, oradan döndüm. A takımla kampa gidip gidemeyeceğimi hocalarıma sordum. Olumsuz yanıt alınca G.Saray'dan ayrılmaya karar verdim. Çünkü yaşım 20 olmuştu. Altyapıda kalmanın bir anlamı yoktu. Önce Akçaabat'a gittim. 3. Lig'de oynadım. Yeni Malatyaspor 2. Lig'deydi, Feyyaz Uçar hocam çalıştırıyordu. Beni o transfer etti. Vesile oldu sağ olsun. O yıl zaten yarım sezon oynadım, şampiyon olduk. Ardından 1. Lig ve Süper Lig'e kadar yükseldik. Kademe kademe bütün ligleri görerek bu seviyeye geldik. 2. Lig'den kalan bir tek ben varım. Takımın sembolü gibi bir şey olduk."
MİLLİ TAKIM VE İNGİLTERE
"İlk hedefim. Mart ayındaki Milli Takım kampında kadroda yer almak. Şans bulursam en iyisini yapmak. Daha sonra ülkemizin çok büyük camiaları var. Onlardan teklif gelirse tabii ki oynamak isterim. Ondan sonrası için Premier Lig'i çok beğeniyorum. Nasip olursa orada bir takımda oynamak en büyük hayalim."
İDOLÜM BARÇALI PUYOL
"Saçlarım dolayısıyla herkes Puyol'a benzetiyor. Tarz olarak da benzediğimi düşünüyorum. O da çok uzun boylu bir stoper değildi. Özverisiyle sahadaki mücadelesiyle örnek oldu. Küçüklüğümden beri idol olarak gördüm. "
ANTEP'TEN EVERTON'A
"Premier Lig benim için zor bir ihtimal. Ama Cenk Tosun da üç yıl önce Gaziantepspor'daydı. Hepimize örnek olması lazım. "
KIVIRCIK SAÇ SÜRPRİZİ
"Menajerim, 3. Lig'deyken takım arkadaşımdı. Daha sonra menajerim oldu. Onunla verdiğimiz bir karar. 'Uzat şu saçı bir bakalım' dedi, uzattık. 'İmaj çok önemli, bir bakalım' dedi. Saçımın böyle kıvırcık olduğunu da bilmiyordum. Sadece uzatacaktım. Böyle kıvırcık olduğu ortaya çıktı!"
LOVE İNANILMAZ GOLCÜ
"Gomis ve Cenk bize karşı çok iyi değillerdi. Ama şu ana kadar en zorlandığım isim Alanya'dan Vagner Love diyebilirim. Yalçın abiyle birlikte oynamıştık o maçta. Kendisine 90 dakikada iki tane şut şansı verdik, birini çatala vurdu. İnanılmaz ekstra bir oyuncu. 5 hafta oynamadı, Alanya 5'te 0 yaptı."
"Mircea Lucescu ile hiç görüşmedim. Maça geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Galiba F.Bahçe maçımızı izlemiş. Zaten onu izlediyse, beni almaz!"
KOVULANA KADAR GİTMEYECEKSİN
"Her zaman Yalçın Ayhan abiyle oynamak isterim. Ayrıldı bizden, daha uzun süre oynamak isterdim. Sezon başında, Ertuğrul hoca döneminde ilk 5 maç ben şans bulamadım. Açıkçası ayrılmayı düşünüyordum. TFF 1. Lig'den teklifler vardı. Bana çok kızdı. Süper Lig futbolcusu olmanın çok farklı olduğunu anlattı. Hatta "Onlar seni kovana kadar gitmeyeceksin" dedi."
Özel röportaj Emre Bol
TAKIMIN SEMBOLÜ OLDUM
"G.Saray'da 2013'e kadar 4 yıl oynadım. U20 Dünya Kupası kadrosundaydım, oradan döndüm. A takımla kampa gidip gidemeyeceğimi hocalarıma sordum. Olumsuz yanıt alınca G.Saray'dan ayrılmaya karar verdim. Çünkü yaşım 20 olmuştu. Altyapıda kalmanın bir anlamı yoktu. Önce Akçaabat'a gittim. 3. Lig'de oynadım. Yeni Malatyaspor 2. Lig'deydi, Feyyaz Uçar hocam çalıştırıyordu. Beni o transfer etti. Vesile oldu sağ olsun. O yıl zaten yarım sezon oynadım, şampiyon olduk. Ardından 1. Lig ve Süper Lig'e kadar yükseldik. Kademe kademe bütün ligleri görerek bu seviyeye geldik. 2. Lig'den kalan bir tek ben varım. Takımın sembolü gibi bir şey olduk."
MİLLİ TAKIM VE İNGİLTERE
"İlk hedefim. Mart ayındaki Milli Takım kampında kadroda yer almak. Şans bulursam en iyisini yapmak. Daha sonra ülkemizin çok büyük camiaları var. Onlardan teklif gelirse tabii ki oynamak isterim. Ondan sonrası için Premier Lig'i çok beğeniyorum. Nasip olursa orada bir takımda oynamak en büyük hayalim."
İDOLÜM BARÇALI PUYOL
"Saçlarım dolayısıyla herkes Puyol'a benzetiyor. Tarz olarak da benzediğimi düşünüyorum. O da çok uzun boylu bir stoper değildi. Özverisiyle sahadaki mücadelesiyle örnek oldu. Küçüklüğümden beri idol olarak gördüm. "
ANTEP'TEN EVERTON'A
"Premier Lig benim için zor bir ihtimal. Ama Cenk Tosun da üç yıl önce Gaziantepspor'daydı. Hepimize örnek olması lazım. "
KIVIRCIK SAÇ SÜRPRİZİ
"Menajerim, 3. Lig'deyken takım arkadaşımdı. Daha sonra menajerim oldu. Onunla verdiğimiz bir karar. 'Uzat şu saçı bir bakalım' dedi, uzattık. 'İmaj çok önemli, bir bakalım' dedi. Saçımın böyle kıvırcık olduğunu da bilmiyordum. Sadece uzatacaktım. Böyle kıvırcık olduğu ortaya çıktı!"
LOVE İNANILMAZ GOLCÜ
"Gomis ve Cenk bize karşı çok iyi değillerdi. Ama şu ana kadar en zorlandığım isim Alanya'dan Vagner Love diyebilirim. Yalçın abiyle birlikte oynamıştık o maçta. Kendisine 90 dakikada iki tane şut şansı verdik, birini çatala vurdu. İnanılmaz ekstra bir oyuncu. 5 hafta oynamadı, Alanya 5'te 0 yaptı."
"Mircea Lucescu ile hiç görüşmedim. Maça geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Galiba F.Bahçe maçımızı izlemiş. Zaten onu izlediyse, beni almaz!"
KOVULANA KADAR GİTMEYECEKSİN
"Her zaman Yalçın Ayhan abiyle oynamak isterim. Ayrıldı bizden, daha uzun süre oynamak isterdim. Sezon başında, Ertuğrul hoca döneminde ilk 5 maç ben şans bulamadım. Açıkçası ayrılmayı düşünüyordum. TFF 1. Lig'den teklifler vardı. Bana çok kızdı. Süper Lig futbolcusu olmanın çok farklı olduğunu anlattı. Hatta "Onlar seni kovana kadar gitmeyeceksin" dedi."
Özel röportaj Emre Bol
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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