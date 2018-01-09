Hedefim dört büyükler
Boutaib: Herkes Dört Büyükler’de oynamak ister. Olursa neden olmasın? Dördü içinden seçtiğim bir takım yok, hepsi de çok iyi
Antalya'da Süper Lig'in nabzını tutan Fotomaç'ın konuğu ilk yarının flaş takımlarından Yeni Malatyaspor idi. Sarı-kırmızılılarda Galatasaray zaferinin mimarlarından, takımın 9 golle en skorer ismi olan Khalid Boutaib, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte 1.90'lık Faslı dev golcüden öne çıkanlar: "Türkiye'yi tercih ederken, hiçbir şekilde tedirginlik ve endişe duymadım. Fransa'da Strasbourg'da oynadım, onun dışında oynadığım kulüpler iyi kulüpler değildi. Yani benim için Yeni Malatya çok iyi bir kulüp. Türkiye'nin tamamında insanların yaklaşımı çok sıcak. Ülkem Fas'la çok büyük benzerlik taşıyor bu anlamda Türkiye. İki kültür birbirine çok yakın. O yüzden hiç sıkıntı yaşamadım geldiğimden beri."
WHATSAPP GRUBUMUZ VAR
"Belhanda, Dirar, Aatıf'la Faslılar olarak sürekli iletişim halindeyiz. Hatta Türkiye'de oynayanlar olarak Whatsapp grubumuz bile var. Belhanda ile aynı otelde kalıyoruz. Henüz görüşmedik ama sık sık bir araya gelip sohbet ederiz. Başakşehir'deki Da Costa da çok iyi arkadaşım. O da bizim milli takımda. Hepsi arkadaşım. Dirar ve Aatıf da aynı şekilde. Üçünden hangisi şampiyon olursa olsun ben arkadaşlarım adına mutlu olacağım." "Herkes Dört Büyükler'de oynamak ister. Olursa neden olmasın? Dördü içinden seçtiğim bir takım yok, hepsi de çok iyi. Gomis'in pozisyona girme oranıyla benim oranım kıyaslanamaz bile. Ben pozisyona girdiğim zaman atmaya çalışıyorum. Sadece Gomis de değil. Büyükler'in pozisyona girme sayısı bizden çok fazla. Negredo mesela 3 gol kaçırsa bile bir maçı 2 gol atarak tamamlayabilir. O yüzden gol krallığı için kendimi onlarla kıyaslamam yanlış olur."
EROL HOCA TAZE KUVVET
"Erol hocanın ilk teknik direktörlük deneyimi. Bu bize tazelik getirdi. Zaten Alman ekolünden geldiği için taktiksel olarak çok donanımlı biri. Bize kattıkları zaten gözle görülür bir fark yarattı."
RUSYA'DA TÜRKİYE SESİ
"Başkanımız Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nı destekleyeceğini söyledi. Bizlerin orada Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi. Dünya Kupası'na gideceğimizi öğrendiğimiz anda, zor bir gruba düşmeyi zaten bekliyorduk. Ama Portekiz, İspanya ve İran'la aynı gruba düşmek gerçekten çok zor oldu."
BENZEMA'YI ÖRNEK ALDIM
"Gazetecilerin pek sevmediği isimler olur. Benzema bunlardan biri. Elbette çok büyük forvetler var. Bence Benzema da onlardan biri. Sadece gol atmayı düşünmüyor. Tam olarak bir takım oyuncusu. Ben de aslında tam bir santrfor değilim. Strasbourg'da forvetin arkasında oynadım, 20 gol attım."
"Faslı oyuncular olarak geçenlerde Türkiye'de buluşmamızı konuştuk. Hatta aramızda şakalaştık. 2 yıl içinde birden bire hepimiz kendimizi Türkiye'de bulduk. Nedenini bilmiyorum. Birden bire böyle bir durum oluştu."
'SENİ NASIL BAKKALA GÖNDERDİM'
"F.Bahçe'de Dirar, bizi yendiklerinde benimle çok dalga geçti. Ben de G.Saray'ı yendiğimiz gün Belhanda'yla bayağı bir uğraştım! Birbirimizle şakalaşmamız genellikle, sahada birbirimize attığımız çalımlarla ilgili oluyor. 'Seni nasıl bakkala gönderdim' gibi şakalar yapıyoruz."
Özel röportaj Emre Bol
WHATSAPP GRUBUMUZ VAR
"Belhanda, Dirar, Aatıf'la Faslılar olarak sürekli iletişim halindeyiz. Hatta Türkiye'de oynayanlar olarak Whatsapp grubumuz bile var. Belhanda ile aynı otelde kalıyoruz. Henüz görüşmedik ama sık sık bir araya gelip sohbet ederiz. Başakşehir'deki Da Costa da çok iyi arkadaşım. O da bizim milli takımda. Hepsi arkadaşım. Dirar ve Aatıf da aynı şekilde. Üçünden hangisi şampiyon olursa olsun ben arkadaşlarım adına mutlu olacağım." "Herkes Dört Büyükler'de oynamak ister. Olursa neden olmasın? Dördü içinden seçtiğim bir takım yok, hepsi de çok iyi. Gomis'in pozisyona girme oranıyla benim oranım kıyaslanamaz bile. Ben pozisyona girdiğim zaman atmaya çalışıyorum. Sadece Gomis de değil. Büyükler'in pozisyona girme sayısı bizden çok fazla. Negredo mesela 3 gol kaçırsa bile bir maçı 2 gol atarak tamamlayabilir. O yüzden gol krallığı için kendimi onlarla kıyaslamam yanlış olur."
EROL HOCA TAZE KUVVET
"Erol hocanın ilk teknik direktörlük deneyimi. Bu bize tazelik getirdi. Zaten Alman ekolünden geldiği için taktiksel olarak çok donanımlı biri. Bize kattıkları zaten gözle görülür bir fark yarattı."
RUSYA'DA TÜRKİYE SESİ
"Başkanımız Türkiye'nin Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı'nı destekleyeceğini söyledi. Bizlerin orada Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi. Dünya Kupası'na gideceğimizi öğrendiğimiz anda, zor bir gruba düşmeyi zaten bekliyorduk. Ama Portekiz, İspanya ve İran'la aynı gruba düşmek gerçekten çok zor oldu."
BENZEMA'YI ÖRNEK ALDIM
"Gazetecilerin pek sevmediği isimler olur. Benzema bunlardan biri. Elbette çok büyük forvetler var. Bence Benzema da onlardan biri. Sadece gol atmayı düşünmüyor. Tam olarak bir takım oyuncusu. Ben de aslında tam bir santrfor değilim. Strasbourg'da forvetin arkasında oynadım, 20 gol attım."
"Faslı oyuncular olarak geçenlerde Türkiye'de buluşmamızı konuştuk. Hatta aramızda şakalaştık. 2 yıl içinde birden bire hepimiz kendimizi Türkiye'de bulduk. Nedenini bilmiyorum. Birden bire böyle bir durum oluştu."
'SENİ NASIL BAKKALA GÖNDERDİM'
"F.Bahçe'de Dirar, bizi yendiklerinde benimle çok dalga geçti. Ben de G.Saray'ı yendiğimiz gün Belhanda'yla bayağı bir uğraştım! Birbirimizle şakalaşmamız genellikle, sahada birbirimize attığımız çalımlarla ilgili oluyor. 'Seni nasıl bakkala gönderdim' gibi şakalar yapıyoruz."
Özel röportaj Emre Bol
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 00:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Paramı almadan gitmem!''
Toplam 28
Yorum
bjkli Seviyorum bu adamı ya..ne yapsa yeridir bu transferi gerçekleştirenlere...
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"F.Bahçe'nin kapısından döndüm"
Toplam 2
Yorum
bjkli Tanrı nın sevgili kuluymuşsun. Kapıdan dönmüşün. Yat kalk dua et. Şükret...
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Şampiyon yapıp geleceğim
Toplam 5
Yorum
bjk Ne alıyor bu ya? Marketten ekmek filan mı.. Şampiyon olup gelecekmiş miş...
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