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    09 Ocak 2018, Salı
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    ‘Hayalim milli takım’

    ‘Hayalim milli takım’
    Malatya'nın takım kaptanı Sadık Çiftpınar, Galatasaray altyapısında 4 yıl A takım hayaliyle mücadele ettiğini belirtti. "Ama fırsat gelmedi. Sabrettim, çalıştım" diyen Sadık, "Şimdiki hedefim milli takım" ifadesini kullandı.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
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