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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kampa katılmayan Mina ve Dening’e ceza verilecek

    Kampa katılmayan Mina ve Dening’e ceza verilecek

    E.Yeni Malatyaspor’da henüz kamp çalışmalarına katılmayan stoper Arturo Mina ve orta saha oyuncusu Emanuel Dening’e ceza verileceği bildirildi.

    Sarı-kırmızılı takımın ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da devam eden kampına kendilerine verilen 2 günlük ekstra iznin de bitmesine rağmen henüz katılmayan Ekvadorlu Mina ve Arjantinli Dening'e yönetim tarafından ceza verileceği ifade edildi.

    Kampta altıncı günün geride kalmasına rağmen bu iki oyuncunun çalışmalarda yer almamasının Teknik Direktör Erol Bulut'u da zora soktuğu belirtiliyor. Defansta 'ın gidişinin ardından gözlerin çevrildiği Mina'nın da kampa katılmamış olmasının Bulut'u farklı alternatiflere yönlendirdiği belirtiliyor.

    Genç teknik adamın stoperde elindeki tek alternatif oyuncu olan Murat Akça'yı, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında oluşan eksikliği kapatma amaçlı bu alanda kullandığı ifade edildi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:17
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