Kampa katılmayan Mina ve Dening’e ceza verilecek
E.Yeni Malatyaspor’da henüz kamp çalışmalarına katılmayan stoper Arturo Mina ve orta saha oyuncusu Emanuel Dening’e ceza verileceği bildirildi.
Kampta altıncı günün geride kalmasına rağmen bu iki oyuncunun çalışmalarda yer almamasının Teknik Direktör Erol Bulut'u da zora soktuğu belirtiliyor. Defansta Yalçın Ayhan'ın gidişinin ardından gözlerin çevrildiği Mina'nın da kampa katılmamış olmasının Bulut'u farklı alternatiflere yönlendirdiği belirtiliyor.
Genç teknik adamın stoperde elindeki tek alternatif oyuncu olan Murat Akça'yı, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında oluşan eksikliği kapatma amaçlı bu alanda kullandığı ifade edildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:17
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 21
Yorum
Kartalım Sprintleri ağır. Yavaş kalıyor. Tam olarak aradığımız yırtıcı forvet değil. Son vuruşları iyi olsada bizim için yetersiz. Umarım doğru değil
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Gökdeniz Karadeniz heyecanı!
Toplam 2
Yorum
hahaha 40 yaşında döner artık tatile :D :D :D
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De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..."
Toplam 2
Yorum
Aslan TUDORU BAHANE YAPMA KOSAMIYORDUN MAINZ'E GECMIS OLSUN
Kampa katılmayan Mina ve Dening’e ceza verilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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