Malatyaspor’da Antalya kampı uzatıldı
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da daha önce 15 Ocak olarak açıklanan kamp bitiş tarihi 19 Ocak’a alındı.
Giresunspor karşısında takımın sergilediği performanstan memnun kaldığı ifade eden Teknik Direktör Erol Bulut'un, maçın ardından Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile transferdeki son durumu konuştuğu öğrenildi. Başkan Gevrek'in Teknik Direktör Bulut'a istediği transferlerin birkaç gün içerisinde kampa dahil olacağını söylediği belirtiliyor.
Bu arada sarı-kırmızılı ekip, Antalya kampında 2 hazırlık müsabakası daha oynayacak. Evkur Yeni Malatyaspor'un 10 Ocak Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile, 13 Ocak Cuma günü ise Arnavutluk Süper Ligi'nden bir takım ile karşı karşıya geleceği ifade edildi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:09
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 21
Yorum
Kartalım Sprintleri ağır. Yavaş kalıyor. Tam olarak aradığımız yırtıcı forvet değil. Son vuruşları iyi olsada bizim için yetersiz. Umarım doğru değil
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Gökdeniz Karadeniz heyecanı!
Toplam 2
Yorum
hahaha 40 yaşında döner artık tatile :D :D :D
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De Jong ilk kez konuştu: "Tudor..."
Toplam 2
Yorum
Aslan TUDORU BAHANE YAPMA KOSAMIYORDUN MAINZ'E GECMIS OLSUN
Malatyaspor’da Antalya kampı uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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