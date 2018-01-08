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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor’da uzatıldı

    Malatyaspor’da Antalya kampı uzatıldı

    ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’da daha önce 15 Ocak olarak açıklanan kamp bitiş tarihi ’a alındı.

    'in ikinci yarısına Antalya'da günde çift antrenmanla hazırlanan E.Y. Malatyaspor kampı 'a uzatıldı. 20 Ocak'ta ile ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya gelecek olan Malatya ekibinin, bu maçın hazırlıklarını da Antalya'da sürdüreceği belirtildi. Kampın ilk hazırlık maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bugünü çift çalışmayla geçirdi.

    Giresunspor karşısında takımın sergilediği performanstan memnun kaldığı ifade eden Teknik Direktör Erol Bulut'un, maçın ardından Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile transferdeki son durumu konuştuğu öğrenildi. Başkan Gevrek'in Teknik Direktör Bulut'a istediği transferlerin birkaç gün içerisinde kampa dahil olacağını söylediği belirtiliyor.

    Bu arada sarı-kırmızılı ekip, Antalya kampında 2 hazırlık müsabakası daha oynayacak. Evkur Yeni Malatyaspor'un 10 Ocak Çarşamba günü Medipol Başakşehir ile, 13 Ocak Cuma günü ise Arnavutluk Süper Ligi'nden bir takım ile karşı karşıya geleceği ifade edildi.



    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:09
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