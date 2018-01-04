Yeni Malatyaspor’dan ayrıldı Osmanlıspor ile anlaştı
Süper Lig’in ilk yarısında formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor’da disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan ve daha sonra karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı defans oyuncusu Yalçın Ayhan’ın Osmanlıspor ile anlaştığı belirtildi.
E. Yeni Malatyaspor'da alacağının bir kısmından vazgeçmek suretiyle yönetimle karşılıklı anlaşarak yolları ayıran 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ligin ikinci yarısında Ankara ekibi Osmanlıspor'un formasını giyeceği bildirildi.
Yalçın Ayhan ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 14 resmi müsabakaya çıkarken, takımı adına 1 gole imza attı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:12
-
En zengin kulüp Manchester City
Toplam 1
Yorum
a araplar gidip yavurlar yerine bizim kulupleri alsa ne iyi olur petrol bitince m city gibi kulupler onlara bir tas çorba bile vermez
-
Fikstür ateş ediyor
Toplam 3
Yorum
UZMAN DR SAYIN AYKUT YENİLMEYEYİM DİYE 3 KEZ BERABERE KALACAGINA 2 KEZ KAZAN 1 KEZ YENİL 3 PUAN KARDASIN.ANLAMADIYSAN SÖYLİYEYİM SALDIR HÜCUM ET YANİ
-
Carrasso'nun yeni adresi belli oldu
Toplam 1
Yorum
lakin neden alındı neden yollandı hiçö birşey anlamadım muslera sakatlanırsa kaleye eraymı geçicek çok vasat bir kaleci eray
Yeni Malatyaspor’dan ayrıldı Osmanlıspor ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.