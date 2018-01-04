 Yeni Malatyaspor’dan ayrıldı Osmanlıspor ile anlaştı – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    ’dan ayrıldı ile anlaştı

    Yeni Malatyaspor’dan ayrıldı Osmanlıspor ile anlaştı

    ’in ilk yarısında formasını giydiği Evkur ’da disiplinsiz hareketleri gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakılan ve daha sonra karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı defans oyuncusu ’ın ile anlaştığı belirtildi.

    Sarı-kırmızılı takımda ligin ilk yarısında sergilediği performansla taraftarın beğenisini kazanan 'ın E.'dan ayrıldıktan sonra ekibi ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

    E. Yeni Malatyaspor'da alacağının bir kısmından vazgeçmek suretiyle yönetimle karşılıklı anlaşarak yolları ayıran 35 yaşındaki tecrübeli futbolcunun ligin ikinci yarısında Ankara ekibi Osmanlıspor'un formasını giyeceği bildirildi.

    Yalçın Ayhan ligin ilk yarısında Evkur Yeni Malatyaspor formasıyla 14 resmi müsabakaya çıkarken, takımı adına 1 gole imza attı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:12
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