 E.Yeni Malatyaspor’da Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    E.’da ile yollar ayrıldı

    E.Yeni Malatyaspor’da Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı

    Evkur ’da aldığı süresiz kadro dışı cezasından dolayı bir süredir takımdan ayrı çalışan futbolcu ile yolların ayrıldığı belirtildi.

    Kulüp Basın Sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada tecrübeli futbolcuyla karşılıklı görüşerek yolları ayırdıklarını ifade etti.

    Yapılan yazılı açıklamada, "2017-2018 futbol sezonu başında anlaştığımız profesyonel futbolcumuz ile Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:20
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