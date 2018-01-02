Malatyalı Sadık’ın öz güveni tavan

Malatya'nın savunmacısı Sadık Çiftpınar, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım izleteceklerini dile getirdi. İkinci devreyi sabırsızlıkla beklediğini bildiren Sadık, "Takım olarak hedeflediğimiz puana ulaştık. Süper Lig benim için de farklı bir deneyim oldu. Takıma faydam olduysa ne mutlu bana" diye konuştu.