Taraftarlardan destek verenlere teşekkür

Dernek Başkanı Murat Soysal , Malatya'nın artık camia olarak tek yürek olduğunu belirtti.Malatyaspor Taraftarlar Derneği yöneticileri Murat Soysal ve Şabi Burak Doğan , bir inşaat firmasının müdürü olan Harun Ülşek 'i ziyaret ederek forma hediye etti. Taraftarın itici gücüne vurgu yapan Ülşek, futbolun sosyal bir adım olmanın dışında insanları bir araya getirme, insanları kucaklama noktasında ayrı bir misyon görevi taşıdığını söyledi.Harun Ülşek yaptığı açıklamada, "Derebeyleri Taraftar Grubu en başta şehrimiz için, şehrimizin bir değeri olan Yeni Malatyaspor 'umuz için çok yoğun mesailer harcamaktadır. Milli, manevi değerlerimizi bir farkındalıkla insanlara duyurma yolunda adımlar atmaktadırlar. Bu çalışmalar sosyal bir adım olmanın dışında insanları bir araya getirme, insanları kucaklama noktasında ayrı bir misyon görevi taşımaktadır. Bu anlamda kendilerine üstlendikleri misyondan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizlerde Malatya'nın birer evladı olarak herkesin ortak paydada buluştuğu, desteklediği takımımıza ve taraftarımıza her anlamda destekçi olacağız. Malatyaspor ve taraftarımız bizlerin markasıdır. Bugün olduğu gibi yarında bu desteğimiz artarak sürecektir. Son haftalarda alınan başarılı sonuçlarla birlikte taraftarımız stadımızı doldurmaya başladı. Ardından Kayseri deplasmanına kalabalık bir toplulukla önemli çıkartma yaptık. Takımımızın gidişatından gayet memnunuz. Yeni Malatyaspor gayet başarılı buna inanıyoruz. Sezonun ilk yarısını güzel bir sonuçla kapattık. İnşallah nasip olursa Malatyaspor'un ikinci yarıda daha güzel işlere imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.Ziyarette konuşan Taraftar Derneği Başkanı Murat Soysal ise şunları söyledi:"Nazik davetlerinden dolayı Harun Bey'e teşekkür ediyorum. Bizleri gayet misafirperver şekilde karşıladılar. Yaptığımız projelere destek verme konusunda ciddi manada destekleri oluyor. Kendileri her zaman taraftarın yanında olmuştur. Bizler sadece futbolla alakalı değil bütün manevi değerlerimize her zaman sahip çıkan bir grup olduk. Bu durumu artık herkes benimsemeye başladı. Karşı takımların yöneticileri ve taraftarları bunu dile getirmeye de başladı. Özellikle son Kayserispor maçında Yeni Malatyaspor'umuza vermiş olduğumuz destek sayesinde galip gelerek bu başarıda bizlerde pay sahibi olduk. Çünkü futbolculara vermiş olduğumuz destekle saha içerisinde daha fazla savaşarak galip gelmek istemeye başladılar. Şehrimiz artık bütünleşmiş durumda ve bu da bizleri sevindirmektedir. Bu anlamda bizlere vermiş oldukları destekten dolayı Harun Beye çok teşekkür ediyorum."