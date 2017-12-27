Malatyaspor’da ‘Az olsun ama faydalı olsun’ politikası
Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, gereksiz transferler yapıp takımın ahengini bozmayacaklarını söyledi. Gevrek, deneyimli defans oyuncusu Yalçın Ayhan ile yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.
"TRANSFER POLİTİKAMIZ 'AZ OLSUN AMA FAYDALI OLSUN' ÜZERİNE KURULU"
Transferdeki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adil Gevrek, "Gündemimizde olan futbolcular var elbette. Ancak gereksiz transferler yapıp da şuan ki mevcut takımın ahengini de bozmamak lazım. Devre arası transfer politikamızı, 'az olsun ama faydalı olsun' anlayışı üzerine kurduk. 5-6 transfer yerine, 3 oyuncu alırız ama bize uzun süre fayda sağlayacak isimler olur bunlar. Tabi görüşme halinde olduğumuz futbolcular var. Amacımız bu futbolcuları 3 Ocak'taki Antalya kampına yetiştirebilmek" şeklinde konuştu.
"KONUŞTUK VE YOLLARI AYIRMAYA KARAR VERDİK"
Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yaptığı açıklamada Yalçın Ayhan ile anlaşılarak, yolları ayırma kararı aldıklarını da söyledi. E.Y. Malatyaspor'un menfaati için attıkları her adıma dikkat ettiklerini belirten Gevrek, "Yalçın Ayhan görev yaptığı süre içerisinde takıma büyük katkı sundu. Ancak futbolda bazen yaşanan bu duruma benzer hadiseler cereyan edebilir. Kendisiyle konuştuk ve yolları ayırmaya karar verdik. Umarım daha uzun yıllar Türk futboluna hizmet eder. Biz de bundan sonraki süreçte defans hattımızla ilgili adım atabiliriz. En azından o bölgemize 1 oyuncu transferi yapabiliriz. Bu konuyu hocamızla da konuştuk ve bir karar noktasına geldik" diye konuştu.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:37
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 9
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bjk advers Oğuzhan en son Sivas maçında oyuna girdiğinde hiçbir varlık gösteremedi kendiside Beşiktaş'ı kafasında bitirmiş durumda BİTİRMESEde NE YAZAR
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Toplam 4
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 GELECEK BAŞKANIN CEBİ KABARIK OLACAK,DİSİPLİNLİ OLACAK,ÖZEL UÇAĞI BİLE OLACAK.ÇÜNKÜ İHTİYAÇ BU.HER İNSANI ALIP İSMİM DUYULSUN DENİLMİYECEK.
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fffffffsds yav he he he
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