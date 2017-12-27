Malatyaspor'un gözü o isimde!
Süper Lig’in ilk yarısını 22 puanla 10. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor’un tecrübeli orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ve Boluspor’un defans oyuncusu Umut Meraş’ı renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.
Evkur Yeni Malatyaspor'un bir diğer transferde temas halinde olduğu futbolcunun ise Boluspor'un genç yeteneği Umut Meraş olduğu belirtildi.
22 yaşındaki sol bek, Erol Bulut'un raporu doğrultusunda kadroya katılmayı planlandığı ifade edilirken, Evkur Yeni Malatyaspor ile Boluspor'un bir ön görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Umut Meraş'ın sarı-kırmızılı yönetimin kurmak istediği uzun vadeli ve ileriye dönük takım kadrosunda düşündüğü bir oyuncu olduğu ifade ediliyor.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:04
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Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
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