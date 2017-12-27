 Malatyaspor’da 6 yolcu – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Malatyaspor’da 6 yolcu

    Malatyaspor’da 6 yolcu

    Y.Malatya, Dia, Diallo, Farnolle, Barazite, Murat Akça ve Yalçın Ayhan’la yol ayırımında

    Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Issiar Dia, Sadio Diallo, Fabian Farnolle, Nacer Barazite, Murat Akça ve kadro dışı bırakılan Yalçın Ayhan'ı gönderme kararı alan yönetimin, bu isimleri zarar etmeden elinden çıkarmanın formülünü aradığı öğrenildi.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:12
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