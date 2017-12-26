Yeni Malatyaspor'da hedef ilk 8
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Süper Lig'in ilk yarısını hedefledikleri puanda bitirdiklerini belirterek, "Yapacağımız 2-3 takviyeyle inşallah bu takım ligi ilk 8 içinde bitirecek." dedi.
Gündüz, yaptığı açıklamada, son 2 haftada aldıkları galibiyetlerle devre arasına mutlu girdiklerini söyledi. Sarı-siyahlı takımın son haftalardaki güzel futboluna karşın istediği sonuçları alamadığını aktaran Gündüz, Galatasaray maçıyla şanssızlıklarını kırıldıklarını dile getirdi.
Gündüz, Kayserispor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'un Galatasaray, Kayserispor gibi takımları yenmesi tesadüf değil. Bunu tüm kamuoyu gördü. Mutlu ve gururluyuz. Malatya'da 'Bu yönetim gitmeli, bu sezon 16 puandan fazla alamazlar' çığırtkanlığı yapanlara karşı bu galibiyetler iyi oldu. Böyle zihniyetlere karşı ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde, 22 puanda tamamladık." diye konuştu.
Teknik direktör Erol Bulut ile Yeni Malatyaspor'un bir oyun felsefesi geliştirdiğini kaydeden Erdal Gündüz, ara transfer döneminde ise kulüp başkanı Adil Gevrek ve kendisinin açıklamadığı isimlere itibar edilmemesini istedi.
Gündüz, takımı her şartta destekleyen taraftarlarına da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:56
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 5
Yorum
MansLaughter Duygusallığı bırakmamız lazım artık. Quaresma takıma zarar veriyor. Oyun hep onun üstünden oynanmaya çalışılıyor. Rakipler çözdü artık.
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Fernando şoku
Toplam 3
Yorum
Fernando'nun yokluğunda birkaç maç De Jong idare eder, zaten kupa maçları. Ya da Belhanda bulunduğu mevkiye geçer, geriden oyun kurar. 10 numaralık oynamıyor zaten.
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15 milyon Euro'ya ret!
Toplam 9
Yorum
umut haber dogruysa şaka gibi gercekten. kasan boş, paraya ihtiyacın var. araştırırsan rahatlıkla 4-5 mılyon euroya yeni josef bulursun
Yeni Malatyaspor'da hedef ilk 8 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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