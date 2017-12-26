Yeni Malatyaspor'da hedef ilk 8

Gündüz, yaptığı açıklamada, son 2 haftada aldıkları galibiyetlerle devre arasına mutlu girdiklerini söyledi. Sarı-siyahlı takımın son haftalardaki güzel futboluna karşın istediği sonuçları alamadığını aktaran Gündüz, Galatasaray maçıyla şanssızlıklarını kırıldıklarını dile getirdi.

Gündüz, Kayserispor galibiyetinden dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, "Evkur Yeni Malatyaspor'un Galatasaray, Kayserispor gibi takımları yenmesi tesadüf değil. Bunu tüm kamuoyu gördü. Mutlu ve gururluyuz. Malatya'da 'Bu yönetim gitmeli, bu sezon 16 puandan fazla alamazlar' çığırtkanlığı yapanlara karşı bu galibiyetler iyi oldu. Böyle zihniyetlere karşı ligin ilk yarısını hedeflediğimiz yerde, 22 puanda tamamladık." diye konuştu.

Teknik direktör Erol Bulut ile Yeni Malatyaspor'un bir oyun felsefesi geliştirdiğini kaydeden Erdal Gündüz, ara transfer döneminde ise kulüp başkanı Adil Gevrek ve kendisinin açıklamadığı isimlere itibar edilmemesini istedi.

Gündüz, takımı her şartta destekleyen taraftarlarına da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.