 Malatyaspor, 3 Ocak’ta toplanacak – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Malatyaspor, 3 Ocak’ta toplanacak

    Malatyaspor, 3 Ocak’ta toplanacak

    Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçının ardından futbolculara 9 gün izin verildi.

    Kamp çalışmalarını Antalya' Belek'te gerçekleştirecek olan sarı-kırmızılılar, 3 Ocak'ta topbaşı yapacak. İlk yarının son haftasında deplasmanda aldığı 1-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından 9 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılılar, devre arası kampı için 3 Ocak'ta Antalya Belek'te yeniden toplanacak. 15 Ocak'a kadar Antalya'da hazırlıklarını sürdürecek olan Malatya ekibi, burada 2 hazırlık müsabakası oynamayı planlıyor.

    Antalya kampına yönetim tarafından kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ın da katılacağı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun affedilip edilmeyeceğine burada karar verileceği ifade edildi.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:54
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