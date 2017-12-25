Malatyaspor, 3 Ocak’ta toplanacak
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da Kayserispor maçının ardından futbolculara 9 gün izin verildi.
Antalya kampına yönetim tarafından kadro dışı bırakılan defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ın da katılacağı belirtilirken, tecrübeli futbolcunun affedilip edilmeyeceğine burada karar verileceği ifade edildi.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:54
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 1
Yorum
austin sadece sayı olsun diyemi gelecek carole sol back i carole halledecekse nie yolladın.bu transfermi şimdi.
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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi
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Yorum
gençfb konyayı kesin yenerdi fb .ama defansif oyun yine 2 puan kaybettirdi.dirarla isla yerine soldado ve fernandao oynasaydı kesin 3 puan garanti
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Babel'e Çin'den 14 milyon euro!
Toplam 9
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bu sene şampiyon olamayacaksak değerini bulan herkes satılmalıdır.
Malatyaspor, 3 Ocak’ta toplanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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