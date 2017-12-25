Malatyaspor’u Boutaib sırtlıyor!
Evkur Yeni Malatyaspor’un sezon başında Fransa’nın Strasbourg takımından transfer ettiği Faslı Khalid Boutaib, ligin ilk yarısındaki 9 gollük performansıyla birçok takımın golcüsünü geride bıraktı.
İlk yarı performansıyla kendisini eleştirenlere adeta sahada cevap veren Faslı golcü, devre arası transfer döneminde forvet transferi tapmayı planlayan yönetime de mesaj vermiş oldu.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:22
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Fatih Terim devreye girdi! Sol bek geliyor...
Toplam 1
Yorum
austin sadece sayı olsun diyemi gelecek carole sol back i carole halledecekse nie yolladın.bu transfermi şimdi.
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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi
Toplam 1
Yorum
gençfb konyayı kesin yenerdi fb .ama defansif oyun yine 2 puan kaybettirdi.dirarla isla yerine soldado ve fernandao oynasaydı kesin 3 puan garanti
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Babel'e Çin'den 14 milyon euro!
Toplam 9
Yorum
bu sene şampiyon olamayacaksak değerini bulan herkes satılmalıdır.
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