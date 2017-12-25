Ertaç Özbir’den yönetime mesaj
Evkur Yeni Malatyaspor’da sezona yedek başlayan file bekçisi Ertaç Özbir, 3. haftadaki Antalyaspor müsabakasında devraldığı kalede yaptığı kurtarışlarla adeta takımının vazgeçilmezi oldu.
3 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen Özbir, bu sezon başında takımdan gönderilmesi gündeme gelmesine rağmen antrenmanlardaki çalışkanlığıyla kısa sürede göze girmeyi başardı.
Son haftalardaki performansıyla adı milli takım için konuşulmaya başlanan 28 yaşındaki kaleci, Kayseri maçındaki performansıyla ikinci yarıda da kalenin sahibi olacağının mesajı verdi. Ertaç Özbir, Süper Lig'de forma giydiği 15 haftada kalesinde 21 gol gördü.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:48
-
Maicon'un golü dünya basınını salladı!
Toplam 10
Yorum
öğretici eee niye buradasın o zaman ?
-
Güle güle Ozan
Toplam 8
Yorum
Fenerbahçe Türkiye'de 23 yaş altı oyunculara tavan fiyat uygulaması getirilmesi lazım. Az para kazanmalılarki kendilerini geliştirsinler.
-
Çılgın taraftar verdiği sözü tuttu!
Toplam 1
Yorum
memoli şimdide sırada FATİH TERİM gelirse kendimi yakarım diyen bir yönetici vardı. O kendini biliyor ada sözünde dursun da görelim. Bekliyoruz.
Ertaç Özbir’den yönetime mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.