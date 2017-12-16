Yeni Malatyaspor-G.Saray maçına yoğun ilgi

Battalgazi Belediyesini ziyaret eden Gevrek, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a sarı-siyahlı kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Galatasaray ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını anımsatan Gevrek, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçına taraftarlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Biletin tamamı tükendi. Bizim için önemli bir maç. Türkiye'de taraftar olarak sekizinci sıradayız. Taraftar olması çok önemli. Bu da bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Futbol taraftarla, seyirciyle güzel. Çok güzel bir stadımız var ve stadın dolu olması daha da güzel oluyor."

Başkan Gürkan da Evkur Yeni Malatyaspor'a Galatasaray karşılaşması için başarı diledi.