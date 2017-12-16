Yeni Malatyaspor-G.Saray maçına yoğun ilgi
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Galatasaray maçının biletlerinin tükendiğini bildirdi.
Battalgazi Belediyesini ziyaret eden Gevrek, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a sarı-siyahlı kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.
Galatasaray ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını anımsatan Gevrek, şunları kaydetti:
"Galatasaray maçına taraftarlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Biletin tamamı tükendi. Bizim için önemli bir maç. Türkiye'de taraftar olarak sekizinci sıradayız. Taraftar olması çok önemli. Bu da bizi onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Futbol taraftarla, seyirciyle güzel. Çok güzel bir stadımız var ve stadın dolu olması daha da güzel oluyor."
Başkan Gürkan da Evkur Yeni Malatyaspor'a Galatasaray karşılaşması için başarı diledi.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:37
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Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
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Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
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Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
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