Amatör Küme'den, Yeni Malatyaspor'a iki transfer
HATAY 1. Amatör Küme’de mücadele eden Antakyaspor'un genç futbolcularından Fatih Mehmet Küpeli ve Ömer Andiç'e Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un talip olduğu bildirildi.
Antakyaspor'un A takımıyla karşılaşmalara çıkan geleceğin yıldızları arasında gösterilen Fatih Mehmet Küpeli ve Ömer Andiç'e Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor talip oldu. 2001 doğumlu stoper Fatih Mehmet Küpeli ve 2000 doğumlu sağ bek Ömer Andiç'i menajerler vasıtası ile izleyen Yeni Malatyaspor, gelecek vadeden genç futbolcular için Antakyaspor'un kapısını çaldı. Kırmızı-Beyazlıların Kulüp Başkanı Ferit Deviren, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcularının geleceğini düşünerek prensipte anlaşmaya vardı. Devre arası transfer döneminde iki genç oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor, genç futbolculara birçok imkan sunuyor.
Antakyaspor Kulüp Başkanı Ferit Deviren genç oyuncuların Yeni Malatyaspor'a transferi için prensip anlaşması sağladıklarını belirterek, "Yeni Malatyaspor menajerleri bir süredir gelecek vadeden genç futbolcularımızı izliyorlar. Beğendikleri ve tamamen onayladıkları futbolcularımız ile ilgili bizimle irtibata geçtiler. Bizler de öncelikli hedeflerimiz arasında yer alan memleket çocuklarına sahip çıkmak ve profesyonel liglerde oynamasını sağlamak amacı ile görüşmeler sonunda prensipte anlaşma sağladık. Memleketimiz de yetişen böylesine genç yeteneklerin kesinlikle önünü kesemeyiz. Yönetim Kurulumuz ile birlikte aldığımız karar neticesinde genç futbolcularımız için Yeni Malatyaspor ile el sıkıştık. Devre arası transfer döneminde futbolcularımız Malatyaspor ile sözleşme imzalayacak. Yolları, bahtları açık olsun, memleketimizi en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yoktur" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:44
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Cenk Tosun'a Bundesliga'dan talip!
Toplam 4
Yorum
Fiko Cenki de birine kakalayamadılar. Hergün biri 150 milyon veriyor her ne hikmetse hala elde kalıyor.1 milyon bile veren çıkmaz bu balona.
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Caner: Arkamda olun
Toplam 10
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BEŞİKTAŞ İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTİYORSAN ÖNCE ADAM OLMAN LAZIM.! İLK GELDİĞİNDE SEVDİK SENİ..AYLARDIR SAKAT KALDIN HASRETLE BEKLEDİK!!!
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Sağ bek adaylarına veto
Toplam 6
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 SCOUT EKİPLERİNİZİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN SAYIN BAŞKAN..YATIYORLAR.. YILLARDIR KAÇ TANE FUTBOLCU KEŞFEDİP BEŞİKTAŞA KAZANDIRDILAR.!
Amatör Küme'den, Yeni Malatyaspor'a iki transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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